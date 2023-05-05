Про це інформує міноборони Великої Британії.

Останнім часом на російській залізниці поблизу кордону з Україною почастішали аварії. Йдеться про диверсії невідомих осіб, які підривають залізничні колії. Це призводить до короткочасних перебоїв у русі військової залізниці РФ.

Фахівці зауважили, що аварії на російській залізниці посилять тиск на силовиків, які, найімовірніше, не зможуть повністю захистити свою мережу від атак.

"Попри те, що її (Росії, - ред.) залізничні військові бригади здатні швидко відновити сполучення, ці інциденти посилять тиск на російські сили внутрішньої безпеки, які, швидше за все не зможуть повністю захистити величезну та вразливу залізничну мережу Росії від нападу", – пише відомство.