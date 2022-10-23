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Удари РФ по критичній інфраструктурі не впливають на ситуацію на полі бою, - ISW

23 жовтня, 2022 неділя
08:32
війна з Росією електроенергія

Російські масовані атаки проти української критичної інфраструктури не мають суттєвого впливу на ситуацію на полі бою

Про це повідомляє Інститут вивчення війни

Американські аналітики звертають увагу, що 22 жовтня росіяни знову здійснили масовані ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України. Таким чином вони намагаються зламати волю українців до боротьби та змусити владу застосувати додаткові ресурси для захисту цивільного населення та енергетичної інфраструктури замість того, щоб спрямувати їх для контрнаступу на сході та півдні країни.

Проте в ISW вважають надзвичайно малоймовірним, що російські удари по цивільній інфраструктурі підірвуть волю України до боротьби. Проте, в міру зниження температури вони все більше створюватимуть економічну та гуманітарну проблему. Відключення світла в поєднанні з холодною зимовою погодою та пошкодженими будівлями, ймовірно, посилять страждання цивільного населення України цієї зими. 

"Між тим російська кампанія з атак на енергетичну інфраструктуру суттєво не змінює ситуації на полі бою, а російські виправдання для таких ударів стають дедалі слабшими", - дійшли висновку в ISW.  

  • 22 жовтня в Укренерго заявили, що масштаби пошкоджень через новий удар РФ по енергосистемі України можуть перевершити наслідки атак із 10 до 12 жовтня.

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ракетний удар
наступ ЗСУ
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