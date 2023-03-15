Удень РФ 18 разів обстріляла прикордоння Чернігівщини

Про це поінформували в ОК "Північ".

Росія надалі атакує прикордонні міста й села Чернігівської області

"З 13:20 до 13:30 повідомили про 18 приходів, ймовірно, з міномета 120 мм, в район н.п. Тимоновичі", - ствердили в пресслужбі.

Так, стверджується, що втрат серед українських захисників та техніки немає, а місцеві мешканці не повідомляли про жертв чи ураження інфраструктури.