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Удень РФ 18 разів обстріляла прикордоння Чернігівщини

15 березня, 2023 середа
16:41
війна з Росією обстріл з міномета

Удень 15 березня російська армія вчергове атакувала прикордоння, Чернігівщина 18 разів опинилася під мінометними обстрілами

Про це поінформували в ОК "Північ".

Росія надалі атакує прикордонні міста й села Чернігівської області

 "З 13:20 до 13:30 повідомили про 18 приходів, ймовірно, з міномета 120 мм, в район н.п. Тимоновичі", - ствердили в пресслужбі.

Так, стверджується, що втрат серед українських захисників та техніки немає, а місцеві мешканці не повідомляли про жертв чи ураження інфраструктури.

  • Нагадаємо, ранком Генштаб звітував, що минулої доби Росія завдала 40 авіаційних та 12 ракетних ударів по території України, зокрема під атакою - Краматорськ, є загиблі й поранені.
Чернігівщина
окупанти
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