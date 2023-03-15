Удень РФ 18 разів обстріляла прикордоння Чернігівщини
Удень 15 березня російська армія вчергове атакувала прикордоння, Чернігівщина 18 разів опинилася під мінометними обстрілами
Про це поінформували в ОК "Північ".
Росія надалі атакує прикордонні міста й села Чернігівської області
"З 13:20 до 13:30 повідомили про 18 приходів, ймовірно, з міномета 120 мм, в район н.п. Тимоновичі", - ствердили в пресслужбі.
Так, стверджується, що втрат серед українських захисників та техніки немає, а місцеві мешканці не повідомляли про жертв чи ураження інфраструктури.
- Нагадаємо, ранком Генштаб звітував, що минулої доби Росія завдала 40 авіаційних та 12 ракетних ударів по території України, зокрема під атакою - Краматорськ, є загиблі й поранені.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.15
Купівля 38.15Продаж 38.91
-
EUR
Купівля 40.17Продаж 41.1
- Актуальне
- Важливе