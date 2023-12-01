УЄФА переплутав емблему луганської "Зорі" з логотипом московського ЦСКА
В офіційному твіттері УЄФА емблему луганської "Зорі" зобразили логотипом московського ЦСКА
Про це пише UA-Football
Після завершення матчів Ліги конференцій, які розпочались о 19:45, у твіттері УЄФА з'явились результати поєдинків. Свій матч зіграла і луганська "Зоря", проте smm-менеджери припустились прикрої помилки. На місці емблеми української команди був зображений логотип московського ЦСКА.
Протягом години пост УЄФА був видалений. Але жодних коментарів, чи вибачень, від УЄФА немає.
- У четвер, 30 листопада, у 5-му турі ліги конференцій "Зоря" поступилася в гостях бельгійському "Генту" та втратила шанси на вихід з групи.
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