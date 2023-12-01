УЄФА переплутав емблему луганської "Зорі" з логотипом московського ЦСКА

Про це пише UA-Football

Після завершення матчів Ліги конференцій, які розпочались о 19:45, у твіттері УЄФА з'явились результати поєдинків. Свій матч зіграла і луганська "Зоря", проте smm-менеджери припустились прикрої помилки. На місці емблеми української команди був зображений логотип московського ЦСКА.

Протягом години пост УЄФА був видалений. Але жодних коментарів, чи вибачень, від УЄФА немає.