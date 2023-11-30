"Зоря" розгромно програла "Генту" та втратила шанси на вихід до плей-офф Ліги конференцій

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Генті "Зоря" пропустила перший гол на 20-й хвилині, коли забив Малік Фофана. По перерві бельгійці довели рахунок до розгромного. На початку другого тайму гол у власні ворота відправив Арсеній Батагов. На 55-й хвилині відзначився Гіфт Орбан, а на 75-й - Омрі Гендельман.

Українська команда відповіла на це точним ударом Дениса Нагнойного наприкінці гри.

"Зоря" програла "Генту" з рахунком 1:4, та з 4 очками залишилася на третій позиції в групі B. "Гент" з 13 пунктами вийшов на перше місце. Разом з бельгійцями до плей-офф достроково вийшов ізраїльський "Маккабі" з Тель-Авіва, який 30 листопада переграв "Брейдаблік" 2:1 та набрав 12 балів. Ісландці не мають жодного очка та разом із "Зорею" втратили шанси на вихід до наступного раунду турніру.

Заключний матч Ліги конференцій "Зоря" зіграє 14 грудня проти "Брейдабліка" у польському місті Люблін.

Ліга конференцій

Група B

5-й тур

"Гент" (Бельгія) - "Зоря" (Україна) 4:1

Голи: Фофана, 20, Батагов, 49 (авт.), Орбан, 55, Гендельман, 75 - Нагнойний, 82

"Гент": Нарді (Руф, 70), Фадіга, Кандусс (Торунаріга, 46), Ватанабе, Фортуна (Тіссудалі, 70), Геркенс, Кумс (Гюльсагер, 59), Гандельман, Фофана (Лага, 70), Кейперс, Орбан

"Зоря": Турбаєвський, Данченко (Горбач, 32), Джордан, Боль, Снурніцин, Жан Клод (Нагнойний, 62), Батагов, Чурко (Мишньов, 83), Кирюханцев (Алефіренко, 83), Герреро, Антюх (Бугай, 62)

Попередження: Фадіга, 29, Антюх, 39, Жан Клод, 42, Гюльсагер, 90+2

Як "Зоря" грає у єврокубках

21 вересня у Любліні "Зоря" зіграла внічию 1:1 з "Гентом". У 2-му турі Ліги конференцій українська команда в Рейк'явіку переграла "Брейдаблік" з рахунком 1:0. Після цього луганці двічі програли "Маккабі з Тель-Авіву - 1:3, та 2:3.

"Зоря" розпочала нинішній єврокубковий сезон у Лізі Європи, де у плей-офф кваліфікації поступилася чеській "Славії" - 0:2, 2:1.