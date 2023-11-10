"Зоря" пропустила 3 голи та програла "Маккабі" у Лізі конференцій

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч "Зоря" - "Маккабі", який проходив у польському місті Люблін, завершився поразкою українців з рахунком 1:3.

Протягом гри "Зоря" поступалась ізраїльтянам з рахунком 0:3. Дубль у ворота українців оформив Дор Перец і Деррік Лукассен. Всі голи "Маккабі Тель-Авів" забив у першому таймі.

Вже у другій половині гри "Зоря" активізувалась. Спершу забив Петар Мічин, але цей гол скасували через офсайд. На 74-й хвилині Даниїл Алефіренко зробив рахунок 1:3.

У 3-му турі "Маккабі" та "Зоря" мали зіграти в Тель-Авіві, але гру перенесли на 25 листопада через напад ХАМАС на Ізраїль. Команди зустрінуться на нейтральному полі.

Ліга конференцій

4-й тур. Група B

9 листопада

"Зоря" (Україна) - "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль) 1:3

Голи: Лукассен, 7, Перец, 26, 43

"Зоря" у єврокубках

21 вересня у Любліні "Зоря" зіграла внічию 1:1 з "Гентом". У 2-му турі Ліги конференцій українська команда в Рейк'явіку переграла "Брейдаблік" з Ісландії з рахунком 1:0.

Після 4-го туру "Зоря" має 4 очка та займає у групі B третє місце. "Маккабі" з 6 пунктами - другий. Очолює турнірну таблицю з 10 балами бельгійський "Гент". "Брейдаблік" без жодного очка - останній.

"Зоря" розпочала нинішній єврокубковий сезон у Лізі Європи, де у плей-офф кваліфікації поступилася чеській "Славії" - 0:2, 2:1.