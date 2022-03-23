УЄФА проведе масштабну фінансову революцію у світовому футболі, - The New York Times

Про це повідомляє The New York Times.



За інформацією джерела, нововведення не призведуть до встановлення "стелі" зарплат, але витрати команд не зможуть перевищувати 70% від їхніх доходів.



Правила будуть введені в дію 7 квітня після голосування виконавчого комітету УЄФА. Тепер вони називатимуться не фейр-плей, а правилами регулювання фінансової стійкості.



Повідомляється, що топ-клуби з потужними фінансовими можливостями хотіли, щоб обмеження становило 85%, але інші клуби виступали за ще нижчу межу.



Спершу, щоб дозволити командам пристосуватися до нових правил, їм буде дозволено витрачати 90% від доходів. Лише протягом трьох сезонів відмітка знизиться до 70.



Командам можуть дозволити витрачати приблизно на $10 млн понад цю норму, якщо вони мають здоровий баланс і раніше не порушували правил.



УЄФА матиме право накладати як спортивні, так і фінансові покарання на порушників правил. Мова йде про штрафи, виключення та можливість пониження команд між трьома змаганнями - ЛЧ, ЛЄ і Ліга конференцій.



Нові правила вимагатимуть більш ретельного вивчення спонсорських угод на тлі заяв про те, що деякі команди отримали вигоду від завищених угод з компаніями, пов’язаними з їхніми власниками.



Не всім європейським клубам сподобались нові фінансові правила. 40 команд планують виступити проти нововведень. Поки вони уклали з УЄФА мирові угоди, щоб продовжувати брати участь у єврокубках, але розглядають інші варіанти правил.

Нагадаємо, 28 лютого ФІФА та УЄФА усунули російські національні та клубні команди від міжнародних змагань через збройну агресію РФ проти України.

УЄФА вирішив заборонити трансляцію матчів збірних, які проходять під його егідою, у РФ через російську збройну агресію проти України.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb