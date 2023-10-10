УЄФА скасував рішення про допуск російських команд U17 до турнірів

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на заяву організації.

Росія не буде допущена до участі у відбіркових іграх Чемпіонату Європи серед юнаків до 17 років цього місяця.

УЄФА розглянув питання про включення Росії до своїх чоловічих і жіночих молодіжних змагань після того, як два тижні тому несподівано пом’якшив свою політику щодо виключення всіх національних і клубних команд країни з міжнародних змагань через вторгнення в Україну.

Ця політика спровокувала розкол у виконавчому комітеті УЄФА, і принаймні 12 із 55 європейських федерацій-членів заявили, що їхні команди й надалі відмовлятимуться від ігор проти Росії.

Оцінивши, як російські молодіжні команди можуть бути реінтегровані, УЄФА після чергового засідання виконавчого комітету у вівторок заявив, що "пункт порядку денного було знято, оскільки не вдалося знайти технічне рішення, яке дозволило б російським командам грати".