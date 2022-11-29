Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у себе в facebook.

"У нашій позиції немає нічого нового чи дивного. Ми роками давали зрозуміти, що поки Україна не поверне права угорців Закарпаття, ми не погодимося на скликання цього органу. Ми не порушували це питання з початку війни і не маємо наміру робити це зараз", – написав він.

"Сподіваємося, що мир настане якнайшвидше, і тоді це питання можна буде знову обговорювати", – додав він.

29 листопада генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в разі перемоги Росії у війні проти України інші країни стануть більш уразливі, адже авторитарні лідери отримають "право" на застосування грубої сили.

Раніше 29 листопада речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що участь українського міністра закордонних справ в засіданні Комісії Україна – НАТО у Бухаресті блокується Угорщиною з 2017 року, тому про раптову зміну формату не йдеться.

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