Про це повідомляє Politico.

За даними джерел американського видання кілька країн не погоджуються з обмеженням ціни на російську нафту. Серед незгодних — Угорщина, Кіпр, Греція та Мальта, чиї танкери перевозять більшу частину російської нафти до ЄС.

Угорщина хоче, щоб їй дозволили реекспортувати до сусідніх країн ЄС російську нафту, яку вона отримує трубопроводом завдяки винятку з попереднього пакета санкцій. Проте країни ЄС стурбовані тим, що Будапешт отримає несправедливу перевагу на єдиному ринку. Один зі співрозмовників Politico попередив, що ЄС може обмежити ціни й на трубопровідну нафту. У такому разі Угорщина не зуміє накласти вето, оскільки це вважається торговим заходом, який вимагає лише більшості голосів ЄС.

Кіпр, Греція і Мальта стурбовані, що ЄС "вистрілить собі в ногу", якщо заборонить їхньому танкерному флоту перевозити російську нафту, коли аналогічна заборона не буде запроваджена іншими великими судноплавними країнами — Туреччиною, Індією та Індонезією.

Посли країн ЄС мають намір цього тижня провести додаткові зустрічі для обговорення нових санкцій.

"Я вважаю, нам знадобиться ще одна чи дві зустрічі з представниками країн для досягнення угоди", - заявив один із європейських високопосадовців. Відомо, що посли мають намір узгодити новий пакет санкцій до 7 жовтня.

30 вересня країни Європейського Союзу досягли попередньої згоди щодо восьмого пакета санкцій проти Росії.

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