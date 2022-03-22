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Угорщина попросила у ЄС фінансової допомоги через кризу біженців з України

22 березня, 2022 вiвторок
18:57
Світ

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся до Європейської комісії з проханням виплатити всі кошти ЄС, виділені країні, щоб допомогти впоратися з кризою з українськими біженцями

Про це заявив керівник пресслужби Орбана, повідомляє Reuters.

Угорщина попросила у Єврокомісії виплатити всі кошти ЄС, виділені країні, включаючи позику в рамках Фонду відновлення та стійкості.

Наразі Єврокомісія відмовляється від схвалення виплати Польщі та Угорщині коштів на відновлення після пандемії, оскільки обидві країни ще не виконали рекомендації ЄС щодо верховенства права. Виконавча влада має розбіжності з обома націоналістичними урядами щодо низки питань, включаючи свободу преси та права ЛГБТ. 

Орбан заявив, що Угорщина прийняла понад 450 тисяч біженців з України, і назвав "спільну відповідальність" між державами-членами як життєво важливу в умовах кризи.

"З цією метою Угорщина просить лише про негайний та ефективний доступ до виділених їй коштів ЄС і можливість гнучко використовувати їх у цілях, які найкраще підходять для боротьби з кризою", - написав Орбан у листі до голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, з яким ознайомилося видання.

Минулого року Угорщина заявила, що відмовилася отримати близько 3,3 трильйона форинтів ($9,82 млрд) позик у рамках Механізму відновлення та стійкості ЄС (RRF), але згідно з листом Орбана, уряд змінив свою позицію.

Він підкреслив, що Угорщина "просить негайно надати виділену позику" в рамках RRF.

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Угорщина
війна з Росією
Віктор Орбан
біженці з України
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