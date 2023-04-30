Угорщина пожинає плоди популізму
Проросійський прем'єр Орбан зі своєю антиєвропейською риторикою штовхає країну в економічну прірву
Якщо загалом по ЄС ціни виросли на 20%, то в Угорщині на 45%.
Яйця, молоко, масло та хліб за рік — взагалі вдвічі.
Форинт до долара впав на 40% і до євро на 20%.
Ще раз.
В Україні, де найбільша війна з 1945 року, курс гривні впав на 30%, в мирній Угорщині на 40%.
В Україні інфляція за підсумками воєнного року склала 26%, в Угорщині 45%.
В Україні, де найбільша війна з 1945 року, курс гривні впав на 30%, в мирній Угорщині на 40%. В Україні інфляція за підсумками воєнного року склала 26%, в Угорщині 45%
Читайте також: Хліба досить, бо досить зброї
Так, я розумію: в нас щомісяця союзники закачують 5 мільярдів доларів.
Але, згрубша кажучи, вони лише компенсовують те, що виймаємо зі скарбниці на війну, бо напряму не можуть її фінансувати.
І так само я розумію, що Угорщина теж отримує гроші ЄС, а Орбан верещить як підрізаний кабан, коли їх урізають за промосковські випади.
Що ж, в гарну путь, мадяри.
Надіюся, це лише початок. Вірю, що, як і ваші брати по крові, можете павтаріть.
Угорщина знову на стороні варвара. А загалом Китаю, Ірану, Північній Кореї та РФ треба напружитися. Угорщина двічі воювала у світових війнах і двічі коаліції, за які вона вписувалася — програли
Читайте також: Якби не війна в Кореї...
Після Другої світової інфляція в Угорщині була найвищою у світі.
Більшою, ніж знаменита німецька у двадцятих, описана Ремарком.
5 квінтильйонів за пенге, себто п'ять в тридцятій ступені.
Коли в 1946 році пенге замінили на форинт, то доларова маса всіх мадярських банкнот в обігу складала одну тисячну цента.
Це все наслідок того, що Угорщина приєдналася до війни на стороні агресора.
Тепер Угорщина знову на стороні варвара.
А загалом Китаю, Ірану, Північній Кореї та РФ треба напружитися.
Угорщина двічі воювала у світових війнах і двічі коаліції, за які вона вписувалася — програли.
Стовідсотковий сік.
Але ж Бозя любить трійцю.
Про автора: Олег Манчура, журналіст.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.4
Купівля 37.4Продаж 38.03
-
EUR
Купівля 40.86Продаж 41.83
- Актуальне
- Важливе