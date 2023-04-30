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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Угорщина пожинає плоди популізму

Олег Манчура
30 квітня, 2023 неділя
12:03
Погляд Олег Манчура

Проросійський прем'єр Орбан зі своєю антиєвропейською риторикою штовхає країну в економічну прірву

Якщо загалом по ЄС ціни виросли на 20%, то в Угорщині на 45%.

Яйця, молоко, масло та хліб за рік — взагалі вдвічі.

Форинт до долара впав на 40% і до євро на 20%.

Ще раз.

В Україні, де найбільша війна з 1945 року, курс гривні впав на 30%, в мирній Угорщині на 40%.

В Україні інфляція за підсумками воєнного року склала 26%, в Угорщині 45%.

В Україні, де найбільша війна з 1945 року, курс гривні впав на 30%, в мирній Угорщині на 40%. В Україні інфляція за підсумками воєнного року склала 26%, в Угорщині 45%

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Так, я розумію: в нас щомісяця союзники закачують 5 мільярдів доларів.

Але, згрубша кажучи, вони лише компенсовують те, що виймаємо зі скарбниці на війну, бо напряму не можуть її фінансувати.

І так само я розумію, що Угорщина теж отримує гроші ЄС, а Орбан верещить як підрізаний кабан, коли їх урізають за промосковські випади.

Що ж, в гарну путь, мадяри.

Надіюся, це лише початок. Вірю, що, як і ваші брати по крові, можете павтаріть.

Угорщина знову на стороні варвара. А загалом Китаю, Ірану, Північній Кореї та РФ треба напружитися. Угорщина двічі воювала у світових війнах і двічі коаліції, за які вона вписувалася — програли

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Після Другої світової інфляція в Угорщині була найвищою у світі.

Більшою, ніж знаменита німецька у двадцятих, описана Ремарком.

5 квінтильйонів за пенге, себто п'ять в тридцятій ступені.

Коли в 1946 році пенге замінили на форинт, то доларова маса всіх мадярських банкнот в обігу складала одну тисячну цента.

Це все наслідок того, що Угорщина приєдналася до війни на стороні агресора.

Тепер Угорщина знову на стороні варвара.

А загалом Китаю, Ірану, Північній Кореї та РФ треба напружитися.

Угорщина двічі воювала у світових війнах і двічі коаліції, за які вона вписувалася — програли.

Стовідсотковий сік.

Але ж Бозя любить трійцю.

Джерело

Про автораОлег Манчура, журналіст.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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Росія
інфляція
Угорщина
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допомога Україні
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