Якби не війна в Кореї, то США б не змінили своєї стратегії: у випадку нападу Сталіна відступати на Британські острови та Піренейський півострів.

Якби не війна в Кореї, то США б не вирішили, що ФРН має хоч згоріти, але зупинити Сталіна.

Якби не війна в Кореї, то США б не подумали: а чому, власне, лише американці мають гинути за Європу, хай і німці теж.

Якби не війна в Кореї, то США б не зрозуміли: аби німці могли воювати, їм треба зброї, а отже час відкинути страх реваншу та запустити їхній ВПК.

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Якби не війна в Кореї, то США б не вдалося переконати перестрашену Францію, що для ВПК Німеччини потрібна сильна стальова та вугільна промисловості.

Якби не війна в Кореї, то Франція б не перестала боятися економічної могутності Німеччини (яка виникла з металопрокатних заводів та вугільних шахт), і дві ворожі країни б не створили Європейську спільноту вугілля та сталі.

Якби не війна в Кореї, то Пакт вугілля та сталі в майбутньому не став би Євросоюзом.

Взагалі, всі ці події могли відбутися по окремо, але дати кінцевий результат — Євросоюз, спроможні були лише в такій послідовності.

Вперше ідею створення ЄС серйозно обговорювали ще між урядом Віші та Третього Райху. І навіть британці потім казали, що ідея нової об'єднаної Європи була класною, але якби не була гітлерівською

Бо вперше ідею створення ЄС серйозно обговорювали ще між урядом Віші та Третього Райху.

І навіть британці потім казали, що ідея нової об'єднаної Європи була класною, але якби не була гітлерівською.

Створення ЄС та НАТО стало закінченням Першої світової.

Саме так, не Другої, бо ніякої Другої світової війни не було — це був лише другий етап Великої війни.

Другої Тридцятилітньої.

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І після 1945 конфлікти які існували до 1914 дійсно вирішилися — з'явилися, правда, нові.

Але після 1945 Європа перестала ділитися на Північ та Південь, а почала на Захід та Схід.

Багата Північ і бідний Південь, брутальна Північ і делікатний Південь, витривала Північ та розніжений Південь — це природний поділ Європи

Багата Північ і бідний Південь, брутальна Північ і делікатний Південь, витривала Північ та розніжений Південь — це природний поділ Європи.

Схід та Захід — це результат зґвалтування.

До 1939 року робітники Богемії та Моравії заробляли стільки ж, як в Нідерландах; чехи мали стільки ж машин, як бельгійці; а Чехословаччина загалом жила не гірше ніж Франція.

То хто там Схід та Захід?

Після 1945 через план Маршалла в Західну Європу американці закачали 17 мільярдів доларів.

Після 1945 року русскіє викачали зі Східної Європи стільки ж.

Штучна тріщина перетворилася на провалля, яке донині не подолане.

Результатом Третьої світової, що почалася з України (або ж низки воєн, що пізніше назвуть нею), стане повернення Європи до природного стану: поділу на Північ та Південь

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Результатом Третьої світової, що почалася з України (або ж низки воєн, що пізніше назвуть нею), стане повернення Європи до природного стану: поділу на Північ та Південь.

Частково це відбулося після розширення НАТО та ЄС на Схід, але остаточно завершиться після приєднання України, а також решти Балкан, Південного Кавказу, Молдови та окупованих територій колишньої Білорусі.

Московію буде винесено за кордони історичної Європи.

Туди зможуть увійти хіба Кенігсберг, Інгрія, Карелія, як території, де відбудуться реконкісти литовців, поляків, суомі, естонців.

Звісно, якщо всі ланцюжки ляжуть один за одним, а не по окремо, як і тоді — в п'ятдесятих.

Війна в далекій Кореї наблизила Європу до ідеалу Карла Великого.

Війна в близькій Україні наблизить Європу до античного ідеалу.

Її треба забрати в бика.

Але ж ми не можемо забирати тільки ноги, руки або косу? Нам потрібна ціла Європа.

І з Марселем, і з Охтиркою. І з Сухумі, і з Мальме.

Москви нам не треба.

Її нікому не треба.

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Про автора: Олег Манчура, журналіст.

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