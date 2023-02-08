Дорогі мої професійні єврооптимісти

Пам'ятаєте таких у попередньому парламентському скликанні, правда ж?

Зараз єврооптимізм поширюється коридорами української влади як вірус грипу у теплому приміщенні.

Стати членом ЄС за 2 роки — це очевидний дас іст фантастіш (с).

Розумію, що дорослі люди за допомогою порно можуть знімати стрес, але, як то кажуть, є одне але...

Наша мета (публічно озвучена президентом Зеленським) — у 2023 році розпочати переговори про вступ до ЄС.

І, якщо виходити з логіки прем'єра Шмигаля, до кінця 2024 року їх завершити. Прагнення, безумовно, амбітне.

Але є нюанс — навесні 2024 року відбудуться вибори до Європейського Парламенту, після яких відбудеться формування нового складу Європейської Комісії.

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Зараз в обох владних органах ЄС домінує Європейська народна партія (партнерами якої в Україні є "Європейська солідарність", УДАР, "Самопоміч", "Батьківщина", НРУ, не "Слуга народу"), проте далеко не факт, що вона збереже настільки потужні позиції

Зараз в обох владних органах ЄС домінує Європейська народна партія (партнерами якої в Україні є "Європейська солідарність", УДАР, "Самопоміч", "Батьківщина", НРУ, не "Слуга народу"), проте далеко не факт, що вона збереже настільки потужні позиції.

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Причини потенційного послаблення позицій ЄНП прості — загроза рецесії, зростання комірного, відсотків по іпотеках.

І кремль на вибори до Європарламенту дивитися пасивно не стане.

У новому скликанні Європарламенту та національних парламентах та урядах країн ЄС постане питання членства України в ЄС у контексті надання політикам відповідного мандата

Там, до речі, мають низку інструментів впливу на ці процеси.



Думаю, у новому скликанні Європарламенту та національних парламентах та урядах країн ЄС постане питання членства України в ЄС у контексті надання політикам відповідного мандата.

Це я до того, що Україна для реальної євроінтеграції має розпочинати зміни зсередини. Максимально швидко.

І якщо ми не можемо зараз швидко рухатися до ЄС, то треба хоча б "лежати у правильному напрямі".

Ну і не забувати про виконання Угоди про асоціацію з ЄС.

Працюємо, любі мої.

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Про автора. Євген Магда, політолог

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