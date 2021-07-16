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Угорщина пропонуватиме третю дозу вакцини від COVID-19, - Орбан

16 липня, 2021 п'ятниця
12:37
Світ Віктор Орбан

З 1 серпня в Угорщині громадянам пропонуватимуть можливість третього щеплення вакциною від коронавірусу. Також лікарів країни зобов'яжуть отримувати обов'язкове щеплення від інфекції

Про це розповідає Reuters.

Угорщина запропонує можливість прийому третьої дози вакцини проти COVID-19 з 1 серпня і зробить вакцини проти коронавірусу обов'язковими для всіх медичних працівників, заявив прем'єр-міністр Віктор Орбан у п'ятницю на державному радіо.

Орбан сказав, що лікарі вирішуватимуть, яку вакцину люди прийматимуть як третю дозу, і вона повинна прийматися щонайменше через 4 місяці після другого пострілу, якщо лікарі не порадять інакше.

Угорщина, 10-мільйонна країна, один з лідерів ЄС за швидкістю вакцинації. Це єдина держава Союзу, яка широко використовувала російські та китайські вакцини до того, як вони отримали схвалення від регулятора блоку. Також в країні використовували вакцини від Pfizer, Moderna та AstraZeneca.

Станом на четвер Угорщина щепила понад 5,55 млн своїх громадян, тоді як загальна кількість інфікувань становила 808 тис.661 із понад 30 тис. смертельними випадками.

Протягом останніх тижнів вакцинація сповільнилася. Орбан заявив, що в перших числах вересня, перед початком навчального року, вакцини пропонуватимуть дітям у віці від 12 до 16 років у всіх школах.

  • Нагадаємо, 9 липня столиця Угорщини Будапешт запропонувала літнім людям тестування на антитіла через занепокоєння тим, що певні вакцини не забезпечують захисту від COVID-19


Вакцинація
Угорщина
Віктор Орбан
російська вакцина
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