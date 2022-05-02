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Угорщина спростувала інформацію ЗМІ про відмову від вето на запровадження нафтового ембарго

2 травня, 2022 понедiлок
19:24
війна з Росією Україна-Угорщина

Речник угорського уряду Золтан Ковач спростував дані ЗМІ з приводу того, що Угорщина відмовилась від свого вето на запровадження нафтового ембарго для РФ

Про це він написав у Twitter.

"Угорщина не "відійшла від свого вето". Фактично, позиція Угорщини щодо нафтогазових санкцій проти Росії залишається незмінною: ми їх не підтримуємо", - зазначив представник уряду.

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Росія
санкції
Угорщина
ембарго на постачання нафти
санкції ЄС
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