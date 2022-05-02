Угорщина спростувала інформацію ЗМІ про відмову від вето на запровадження нафтового ембарго

Про це він написав у Twitter.



"Угорщина не "відійшла від свого вето". Фактично, позиція Угорщини щодо нафтогазових санкцій проти Росії залишається незмінною: ми їх не підтримуємо", - зазначив представник уряду.

Видання ZDF зазначило, що після рішення Німеччини, Австрія, Угорщина і Словаччина відкликали своє право вето на нафтове ембарго проти РФ.

Радниця міністра енергетики Лана Зеркаль заявила, що шантаж Угорщини правом вето стосовно ембарго на російську нафту спрямований на Євросоюз, а не Україну.

Міністерка енергетики Австрії Леонора Гевесслер заявила, що держава підтримає ембарго для російської нафти.