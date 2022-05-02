Після рішення Німеччини щодо нафтового ембарго ЄС інші країни також припинили ветувати санкції, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання ZDF.

При цьому йде обговорення політики в перехідний період.

Зазначається, що блокували введення ембарго такі країни, як Угорщина, Австрія і Словаччина, а також Іспанія, Італія і Греція. Пояснювалося це, зокрема, значно залежністю Братислави та Будапешта від поставок російської нафти. А в країнах південної Європи очікуване підвищення цін на енергоносії після сприймається споживачами з великою тривогою.

Велике питання щодо ембарго полягало в тому, як діяти протягом перехідних періодів. Однією з пропозицій може бути дозвіл імпорту російської нафти до осені або до зими.

11 квітня стало відомо, що ЄС обговорює шостий пакет санкцій проти Росії, у якому передбачено ембарго на постачання нафти.

За даними видання Bloomberg, Європейський Союз та США обговорюють три різні варіанти санкцій, які стосуватимуться постачання нафти з РФ.

Єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс заявив, що ЄС щодо російської нафти розглядає "розумні санкції", які могли б спочатку включати тарифи, а не повне ембарго.

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що країна готова припинити купівлю російської нафти.

Видання Dpa повідомило, що ФРН висловилася за запровадження ембарго на постачання російської нафти під час переговорів країн ЄС щодо шостого пакету санкцій проти РФ.