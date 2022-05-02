Після рішення Німеччини щодо нафтового ембарго ЄС інші країни також припинили ветувати санкції, - ЗМІ
Австрія, Угорщина і Словаччина відкликали своє право вето на нафтове ембарго проти РФ
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання ZDF.
При цьому йде обговорення політики в перехідний період.
Зазначається, що блокували введення ембарго такі країни, як Угорщина, Австрія і Словаччина, а також Іспанія, Італія і Греція. Пояснювалося це, зокрема, значно залежністю Братислави та Будапешта від поставок російської нафти. А в країнах південної Європи очікуване підвищення цін на енергоносії після сприймається споживачами з великою тривогою.
Велике питання щодо ембарго полягало в тому, як діяти протягом перехідних періодів. Однією з пропозицій може бути дозвіл імпорту російської нафти до осені або до зими.
- 11 квітня стало відомо, що ЄС обговорює шостий пакет санкцій проти Росії, у якому передбачено ембарго на постачання нафти.
- За даними видання Bloomberg, Європейський Союз та США обговорюють три різні варіанти санкцій, які стосуватимуться постачання нафти з РФ.
- Єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс заявив, що ЄС щодо російської нафти розглядає "розумні санкції", які могли б спочатку включати тарифи, а не повне ембарго.
- Міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що країна готова припинити купівлю російської нафти.
- Видання Dpa повідомило, що ФРН висловилася за запровадження ембарго на постачання російської нафти під час переговорів країн ЄС щодо шостого пакету санкцій проти РФ.
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