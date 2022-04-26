Ембарго на російську нафту стало прийнятним для Німеччини, - міністр економіки

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

"Сьогодні я можу сказати, що ембарго стало прийнятним для Німеччини", - сказав політик .

Частка російської нафти на ринку становить лише близько 12%. І ця частка припадає виключно на поставки для нафтопереробного заводу в Шведт-на-Одері.

"Тут ми шукаємо альтернативу. Ця альтернатива - завдання найближчих днів", - сказав Габек.



Досі Габек наголошував, що незалежність від російської нафти не може бути досягнута до кінця року і що ембарго завдасть серйозної шкоди економіці.

11 квітня стало відомо, що ЄС обговорює шостий пакет санкцій проти Росії, у якому передбачено ембарго на постачання нафти.

За даними видання Bloomberg, Європейський Союз та США обговорюють три різні варіанти санкцій, які стосуватимуться постачання нафти з РФ

23 квітня єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс заявив, що ЄС розглядає "розумні санкції", які могли б спочатку включати тарифи, а не повне ембарго на російську нафту.

25 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Євросоюз припинити відмовки та запровадити ембарго на російську нафту.