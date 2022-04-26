Ембарго на російську нафту стало прийнятним для Німеччини, - міністр економіки
Міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що країна готова припинити купівлю російської нафти
Про це повідомляє ЄП з посиланням на Süddeutsche Zeitung.
"Сьогодні я можу сказати, що ембарго стало прийнятним для Німеччини", - сказав політик .
Частка російської нафти на ринку становить лише близько 12%. І ця частка припадає виключно на поставки для нафтопереробного заводу в Шведт-на-Одері.
"Тут ми шукаємо альтернативу. Ця альтернатива - завдання найближчих днів", - сказав Габек.
Досі Габек наголошував, що незалежність від російської нафти не може бути досягнута до кінця року і що ембарго завдасть серйозної шкоди економіці.
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- 25 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Євросоюз припинити відмовки та запровадити ембарго на російську нафту.
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