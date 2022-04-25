Досить відмовок, поки українців бомблять, ґвалтують та вбивають, - Кулеба вимагає від ЄС ембарго на російську нафту
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Євросоюз запровадити ембарго на російську нафту
Про це Кулеба написав у twitter.
За словами міністра закордонних справ, Євросоюзу слід відмовитися від російської нафти та запровадити реальне ембарго.
"Досить відмовок і напівзаходів, поки українців бомблять, вбивають, катують і ґвалтують. Російська нафта сповнена української крові. Припиніть купувати її. ЄС потрібне реальне ембарго на російську нафту", - написав Кулеба.
Він закликав не дозволити росіянам оминути обмеження за допомогою розпливчатих формулювань про заборону на постачання нафти.
"Прояснімо: будь-яка суміш, яка містить будь-яку російську нафту, повинна розглядатися як 100% російська нафта. Не дозволяйте росіянам оминати обмеження", – закликав Кулеба.
- 11 квітня стало відомо, що ЄС обговорює шостий пакет санкцій проти Росії, у якому передбачено ембарго на постачання нафти.
- За даними видання Bloomberg, Європейський Союз та США обговорюють три різні варіанти санкцій, які стосуватимуться постачання нафти з РФ
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