Німеччина підтримала запровадження ембарго на російську нафту, - DPA

Про це повідомляє DW.

За інформацією джерел DPA у ЄС німецький уряд під час останніх переговорів щодо шостого пакета санкцій проти Росії підтримав плани про запровадження заборони на імпорт російської нафти.

Позиція Німеччини змінилася після того, як міністр у справах економіки та захисту клімату ФРН Роберт Габек заявив, що залежність країни від російської нафти від початку повномасштабної війни РФ проти України скоротилася з 35% до 12%.

Також Німеччина підтримає санкції Євросоюзу проти атомної енергетики та заборону на постачання урану з Росії.

28 квітня Bloomberg повідомив, що Німеччина підтримає поступове ембарго на російську нафту в новому пакеті санкцій.

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