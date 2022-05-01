Німеччина підтримала запровадження ембарго на російську нафту, - DPA
ФРН висловилася за запровадження ембарго на постачання російської нафти під час переговорів країн ЄС щодо шостого пакета санкцій проти РФ
Про це повідомляє DW.
За інформацією джерел DPA у ЄС німецький уряд під час останніх переговорів щодо шостого пакета санкцій проти Росії підтримав плани про запровадження заборони на імпорт російської нафти.
Позиція Німеччини змінилася після того, як міністр у справах економіки та захисту клімату ФРН Роберт Габек заявив, що залежність країни від російської нафти від початку повномасштабної війни РФ проти України скоротилася з 35% до 12%.
Також Німеччина підтримає санкції Євросоюзу проти атомної енергетики та заборону на постачання урану з Росії.
- 28 квітня Bloomberg повідомив, що Німеччина підтримає поступове ембарго на російську нафту в новому пакеті санкцій.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.05
Купівля 31.05Продаж 32.05
-
EUR
Купівля 32.54Продаж 33.68
- Актуальне
- Важливе