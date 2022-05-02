Австрія готова підтримати нафтове ембарго для РФ, - міністерка енергетики

Про це повідомляє видання ORF.

"Австрія готова послідовно підтримувати нафтове ембарго, якщо Єврокомісія та держави-члени ухвалять таке рішення", - заявила Гевесслер після зустрічі міністрів енергетики країн ЄС.



За її словами, до цього рішення потрібно підготуватись.

"Основною вимогою є те, щоб ми могли виконувати це разом", - сказала міністерка.



Гевесслер сказала, що зростання цін - це лише одне із "складних питань", які зараз обговорюватимуться. Вона додала, що рішення про санкції має бути ухвалено спільно, і наслідки мають долатися спільно.