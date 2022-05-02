Австрія готова підтримати нафтове ембарго для РФ, - міністерка енергетики
Міністерка енергетики Австрії Леонора Гевесслер заявила, що держава підтримає ембарго для російської нафти
Про це повідомляє видання ORF.
"Австрія готова послідовно підтримувати нафтове ембарго, якщо Єврокомісія та держави-члени ухвалять таке рішення", - заявила Гевесслер після зустрічі міністрів енергетики країн ЄС.
За її словами, до цього рішення потрібно підготуватись.
"Основною вимогою є те, щоб ми могли виконувати це разом", - сказала міністерка.
Гевесслер сказала, що зростання цін - це лише одне із "складних питань", які зараз обговорюватимуться. Вона додала, що рішення про санкції має бути ухвалено спільно, і наслідки мають долатися спільно.
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- За даними видання Bloomberg, Європейський Союз та США обговорюють три різні варіанти санкцій, які стосуватимуться постачання нафти з РФ.
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- Міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що країна готова припинити купівлю російської нафти.
- Видання Dpa повідомило, що ФРН висловилася за запровадження ембарго на постачання російської нафти під час переговорів країн ЄС щодо шостого пакету санкцій проти РФ.
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- Радниця міністра енергетики Лана Зеркаль заявила, що шантаж Угорщини правом вето стосовно ембарго на російську нафту спрямований на Євросоюз, а не Україну.
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