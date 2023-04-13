Угорщина в "осі зла" - поганий знак для диктаторів
Офіційний Будапешт фактично долучився до антидемократичної коаліції Росії, Білорусі та Китаю
До сучасної "авторитарної осі" майже офіційно вступає Угорщина. Поганий знак для Китаю, Росії та інших учасників. Забобонним диктаторам варто замислитися.
У двох світових війнах Угорщина була третьорядним додатком в командах, які зазнавали поразки
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У двох світових війнах Угорщина була третьорядним додатком в командах, які зазнавали поразки. Ця упоротість угорських еліт стала своєрідним жартом навіть серед притомних угорських інтелектуалів.
В обох війнах — це маленька країна з гігантськими амбіціями, які вона планувала реалізувати за спиною сильніших сюзеренів. Сьогодні усе повторюється. І не менш карикатурно, аніж колись.
Про автора: Михайло Басараб, політолог.
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