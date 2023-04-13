До сучасної "авторитарної осі" майже офіційно вступає Угорщина. Поганий знак для Китаю, Росії та інших учасників. Забобонним диктаторам варто замислитися.

У двох світових війнах Угорщина була третьорядним додатком в командах, які зазнавали поразки

Читайте також: Путін, Гондурас і Сіярто

У двох світових війнах Угорщина була третьорядним додатком в командах, які зазнавали поразки. Ця упоротість угорських еліт стала своєрідним жартом навіть серед притомних угорських інтелектуалів.

В обох війнах — це маленька країна з гігантськими амбіціями, які вона планувала реалізувати за спиною сильніших сюзеренів. Сьогодні усе повторюється. І не менш карикатурно, аніж колись.

Джерело

Про автора: Михайло Басараб, політолог.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.