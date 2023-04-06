Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Путін, Гондурас і Сіярто
OPINION

Путін, Гондурас і Сіярто

Ігор Гулик
6 квітня, 2023 четвер
20:00
Погляд Ігор Гулик

Путін-лузер змушений усміхатися дипломатам з Гондурасу – чи найбіднішої країни Латинської Америки, яка досі віддихується після низки путчів і правління диктаторів

Розпочну з Уласа Самчука, з його влучної характеристики людської натури, яка скасовує демагогію популістів авторитарного штибу. "…Коли привілейований той чи  інший клас складається з юрби бандитів, чи людського шумовиння, то будь він тричі пролетарський, чи буржуазний — він сам по собі не має найменшої вартості. Не в пролетаріаті й не в буржуазії справа. А в людині. І тільки в людині".

Зробивши корекцію на наш з вами час (Самчук жив у часи "переможної пролетарської революції" та "класової боротьби"), можу висновувати, що нинішній російський диктатор (найвиразніший взірець людського шумовиння) підсвідомо розуміє свою меншовартість. Попри гучні заяви про імперську велич, про те, що варто Росії захотіти, вона зітре у порошок будь-яких ворогів, про особливу, взірцеву для світу російську мораль… Ця меншовартість, я б сказав, ницість "мєлкого чєловєка" (привіт Достоєвському!) штовхає його на безглузді та неприйнятні кроки. Так, звісно, до хаотичних порухів кремлівського діда штовхає й безвихідь, створена ним вже власноруч, реальність провальної війни проти України, майже всесвітня огида до агресора, убивці та мародера.

Читайте також: "Русь православная"?

Можна собі тільки уявляти, що робиться у склеротичних мізках "лідера", який буквально вчора тішився увагою світових політиків, вважав, що він разом з ними вирішує долі мільярдів, позував на спільних фото очільників найпотужніших держав світу. А зараз… Зараз йому доводиться вдовольнятися увагою заштатних проводирів країн навіть не "третього світу"

Можна собі тільки уявляти, що робиться у склеротичних мізках "лідера", який буквально вчора тішився увагою світових політиків, вважав, що він разом з ними вирішує долі мільярдів, позував на спільних фото очільників найпотужніших держав світу. А зараз… Зараз йому доводиться вдовольнятися увагою заштатних проводирів країн навіть не "третього світу", запобігати перед лідерами країн Шанхайської організації, які недавно зазирали йому у вічі, сподіваючись на свої зиски. Прекрасно розуміти, що навіть ті, хто про людське око називає Росію союзником чи партнером, роблять це, виходячи зі своїх, не надто приязних для Москви інтересів.

Читайте також: Істерична війна

Тепер він водиться з "вірним союзником" – Сирією диктатора Асада, має за співрозмовника Еммерсона Мнангагву, зімбабвійського автократа, що дійшов до влади унаслідок перевороту проти одіозного навіть для мірок "чорного континенту" Роберта Мугабе. За словами російського "вождя", дружба із Зімбабве "перевірена часом".

Тепер Путін-лузер змушений усміхатися дипломатам з Гондурасу – чи найбіднішої країни Латинської Америки, яка досі віддихується після низки путчів і правління диктаторів. І, — що цікаво, — після таких катаклізмів російський "цар" лякає своїх нових друзів загрозою "кольорових революцій". Експортованих, звісно, зі США, які снять і бачать усюди свої інтереси й прагнуть нав'язати усім сумнівні "цінності".

Путін-лузер змушений усміхатися дипломатам з Гондурасу – чи найбіднішої країни Латинської Америки, яка досі віддихується після низки путчів і правління диктаторів

Ще раз повторю Самчука: "Не в пролетаріаті й не в буржуазії справа. А в людині. І тільки в людині".

Що ж до Європи, то чи не єдиною розрадою для Путіна є Орбан і його зовнішньополітичний санча панса – Петер Сіярто. Що не день, то цей діяч видає фразочки, які, переконаний, тішать слух московського патрона. Так, днями він пообіцяв, що Будапешт "зробить усе", аби тільки Україна не стала членом НАТО.

Поведінка орбанівського дипломата, а також політичні практики владної Фідес та її представника на посаді президента ставлять під сумнів перебування Угорщини у будь-яких альянсах справді демократичних країн. Йому радше пасує путінська компанія – Сирія, Зімбабве, Гондурас. "З ким поведешся, від того й наберешся".

Читайте також: Час для Путіна

Поведінка орбанівського дипломата, а також політичні практики владної Фідес та її представника на посаді президента ставлять під сумнів перебування Угорщини у будь-яких альянсах справді демократичних країн

А якщо для Сіярто перепоною для вступу України до Північноатлантичного альянсу є війна з Росією, то він мав би принаймні не натякати (щобільше, іноді говорити майже прямим текстом) про територіальні претензії Будапешта на українське Закарпаття. Якщо ще хтось досі має сумніви, що такі речі відбуваються спонтанно, емоційно, то мушу розчарувати цих легковажних людей. Я давно писав, що, можливо, з часом на світ Божий зринуть документи, підписані Орбаном чи Сіярто і кремлівськими верховодами, про поділ України після успішної російської окупації. Плани виявилися ілюзорними, і тепер треба алярмово видавати на-гора усілякі нісенітниці, аби під ними приховати справжні наміри, з дозволу сказати, "сусідів".

Зрештою, час від часу політики проговорюють ідеї, які загрузли у їхніх мізках, приписуючи їх іншим. Напередодні успішного візиту українського президента до Варшави з уст керівника служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Сергія Наришкіна вкотре прозвучала маячня: "Отримання контролю над західними територіями сучасної України, над так званими колишніми східними кресами є мрією польських націоналістів. Це вже стає елементом національної ідеології (?!Авт.). Тому від цієї ідеї польське керівництво відмовитися вже не може". Авжеж, саме тому Варшава посилено озброює Україну…

Ми можемо тільки пишатися, що Україна, захищаючи вільний світ від путінської навали, має гідних союзників і друзів. А Москва… Після нашої перемоги фрагмент, що залишиться від пихатої федерації (він сам по собі не має найменшої вартості, — знову до Самчука) вважатиме за честь, коли хтось звертатиме на нього увагу.  

Про автораІгор Гулик – журналіст, головний редактор сайту "Еспресо.Захід".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Світ
Україна
Росія
Сирія
Володимир Путін
Угорщина
війна з Росією
Віктор Орбан
Перемога України
Читайте також:
5 квітня, 2023 середа
Синєгубов про обшуки в Харківській ОВА: жодних підозр посадовцям не вручали
Юрій Богданов
Автор Юрій Богданов
6 квітня, 2023 четвер
Контрнаступ ЗСУ - це не про кавуни і черешні
Владимир Сивкович
5 квітня, 2023 середа
На Київщині викрили 15 компаній, які працювали на ФСБ під контролем ексзаступника секретаря РНБО
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.99
    Купівля 36.99
    Продаж 37.8
  • EUR
    Купівля 40.08
    Продаж 40.95
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
6 квітня
21:21
Навчання НАТО Defender 23
Близько 26 тис. солдатів з 26 країн: У Європі відбудуться масштабні військові навчання
21:08
Мелітополь
У Мелітополі й навколишніх селах пролунало кілька вибухів, – мер
21:00
Огляд
світ, міжнародний огляд
Макрон не зміг переконати Цзіньпіна, Україна готується завдати удару Росії, протест в ООН через депортацію дітей до РФ. Світові ЗМІ про Україну 6 квітня
20:43
Жозеп Боррель
Боррель планує відвідати Китай 13 квітня
20:41
Вконтакте
Російська соцмережа ВКонтакте блокує рекламу способів виїзду з РФ
20:27
Роберт Кеннеді-молодший балотуватиметься на посаду президента США у 2024 році
20:18
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
20:14
Головний військовий священник РПЦ Дмитро Васеленков
В РПЦ ввели посаду "головний військовий священник" для окупантів в Україні
19:54
На Харківщині на приватних подвір'ях підірвалися двоє цивільних
19:39
У Маріупольському районі окупанти набирають підлітків у "добровольчу дружину" і навчають воювати, - радник мера
19:22
Рейд РДК у Брянську область
Зайшли, поспілкувалися з місцевими, повернулися: Російський добровольчий корпус повідомив про другий рейд у РФ
19:00
Огляд
Переможні новини
Переможні новини 407 доби війни: Литва надасть Україні військову допомогу, а у США високо оцінили навички пілотів ЗСУ
18:58
На голлівудській Алеї слави з'явились зірки, присвячені українським тваринам на межі вимирання
18:55
Катували жителів Бучі: чотирьох військових РФ судитимуть за воєнні злочини
18:37
окупанти орки
Медзаклади тимчасово окупованих територій переповненені пораненими росіянами, — Генштаб
18:23
Світовий банк
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на два наступні роки
18:02
OPINION
Олеся Ісаюк
Чи реанімація "Варшавського пакту" переможе болісні спогади?
17:55
Оновлено
Держдепартамент США
США через корупцію ввели санкції проти грузинських суддів, у Тбілісі вимагають переглянути їх
17:49
Обстріл Запоріжжя
Росіяни обстріляли Оріхів і Гуляйполе на Запоріжжі, пошкоджено житлові будинки
17:37
британський бойовий танк Challenger 2
Українські танкісти завершили навчання на Challenger 2 у Великій Британії та повернулися додому
17:24
Ізраїль, масований ракетний удар з боку Лівану
Ізраїль заявив про масований ракетний удар з боку Лівану
17:22
Молдова
У НАТО заявили про готовність зближатись з Молдовою на стільки, скільки готові у Кишиневі
17:07
Угорщина
В Угорщині пропонують продовжити надзвичайний стан через війну РФ проти України, - законопроєкт
17:00
Ексклюзив
Сі Цзіньпін
Розмови з Сі будуть жорсткими: Китай не зможе протистояти цивілізованому світу, - дипломат Огризко
16:59
У Дніпрі затримали священника УПЦ МП
У Дніпрі затримали священника УПЦ МП, який розбещував власних доньок
16:54
Путін, Сальдо, Пушилін, Пасічник, Балицький
Путін зустрівся з гауляйтерами: нарікав на ЗСУ, обіцяв залізницю, лікарні та газогін
16:53
Укрзалізниця
Збільшуватимемо пропускну спроможність залізниці України, щоб компенсувати зменшення перевезень морем, - Мінтранспорту США
16:46
Сі Цзіньпін
Сі Цзіньпін заявив, що готовий зателефонувати Зеленському. Фон дер Ляєн назвала це "позитивним моментом"
16:40
На фронті загинув диригент Київської опери Костянтин Старовицький
На фронті загинув диригент Київської опери Костянтин Старовицький
16:27
В російському Подольську впав дрон, ще один збила ППО в Бєлгородській області
16:26
Пригожин пояснює чому вагнерівці не можуть взяти Бахмут
"Противник нікуди не відступає": Пригожин назвав основні проблеми вагнерівців у Бахмуті
16:13
З усього світу на підтримку української медицини донори пожертвували понад 1,3 млрд грн
16:01
OPINION
Михайло Басараб
Чи причетний Китай до рішення Путіна про напад на Україну
16:00
Ексклюзив
Кінбурнська коса
Гуменюк: ми суттєво потіснили ворога на Кінбурнській косі
15:58
Секретар РНБО Олексій Данілов
Данілов пояснив, чому вважає дипломатичний шлях деокупації Криму кращим за військовий
15:54
Оновлено
Укрзалізниця здійснила перший рейс євроколією Люблін - Рава-Руська
15:52
Володимир Ар’єв
Ар’єв надіслав запит в СБУ, чи перевіряли там нардепа Дубінського, якого США пов’язують з російським агентом Деркачем
15:46
Ексклюзив
путін
Тільки дві людини у світі зможуть змусити Путіна зупинити війну, - військовий експерт Ступак
15:35
Андрій Коболєв
НАБУ розпочало нове кримінальне провадження, в якому фігурує Андрій Коболєв
15:34
Уповноважена Росії з прав дитини Марія Львова-Бєлова виступає на неформальному засіданні членів Ради Безпеки ООН
Представники країн Заходу пішли з засідання ООН під час виступу уповноваженої РФ із прав дітей, арештувати яку ухвалив МКС
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV