Угорщина відмовилася розміщувати сили НАТО, які перекидають на схід Європи
Угорщина відмовилася розміщувати у себе додаткові сили НАТО, які перекидають на Схід Європи через загрозу вторгнення РФ до України
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
За словами міністра оборони Угорщини Тібора Бенке, Угорщина вважає недоцільним у нинішній ситуації розміщувати на своїй території додаткові сили НАТО.
На його думку, ситуація навколо України не несе безпосередньої небезпеки для Угорщини, тому країна не потребує додаткових сил НАТО.
Міністр зазначив, що, за оцінками угорської армії, передислокація російських військ уздовж кордону з Україною не свідчить про те, що Росія хоче напасти на Україну.
- Нагадаємо, 29 січня президент США Джозеф Байден прийняв рішення відносно передислокації додаткового американського збройного контингенту до країн Східної Європи, що є членами НАТО.
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