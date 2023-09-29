Угорщина виконує роль "троянського коня" Московії і в НАТО, і в ЄС, - дипломат Огризко
Дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко заявив, що наразі Угорщина виконує роль "троянського коня" Російської Федерації і в НАТО, і в ЄС
Про це стало відомо з етеру телеканалу "Еспресо".
"Це ганебна історія. Очевидно, що сьогодні Угорщина виконує роль "троянського коня" Московії і в НАТО, і в ЄС. Там це все чудово розуміють, але поки що, на превеликий жаль, утримуються від різких кроків, все-таки сподіваючись, що це можна полагодити більш м'якими інструментами", - вважає Огризко.
Дипломат зазначив, що йому здається, що вже все, що можна було поганого з боку Будапешта зробити - вони вже зробили.
"І ось остання із заяв Орбана, де він сказав, що вони за будь-яких обставин не збираються дозволяти Україні просуватися ані в ЄС, ані в НАТО. Тобто тут питання зовсім не в національних меншинах, не в законах про освіту. Це все формальні приводи, які дають можливість Будапешту проводити оцю антиукраїнську й промосковську політику. І в цьому контексті призначення посла - це логічний крок з боку Будапешта, вони друзі з Путіним, вони друзі з Лукашенком", - наголосив він.
Огризко також зазначив, що в якийсь момент "колективному Брюсселю і ЄСівському й Натовському доведеться зробити висновки".
Це ганебна історія. Очевидно, що сьогодні Угорщина виконує роль "троянського коня" Московії і в НАТО, і в ЄС. Там це все чудово розуміють, але поки що, на превеликий жаль, утримуються від різких кроків, все-таки сподіваючись, що це можна полагодити більш м'якими інструментами, -… pic.twitter.com/2sVjgVxEbS— Еспресо (@EspresoTV) September 29, 2023
- Нагадаємо, що у четвер, 28 вересня, посол Угорщини в Білорусі Зіта Ілона Бенчик вручила вірчі грамоти самопроголошеному президенту Олександру Лукашенку, який перебуває під санкціями за співучасть у війні з Україною.
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