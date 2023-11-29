Ухилянти — це ядерний електорат "Слуг"
Розмовами про "план війни" близькі до Офісу президента депутати маскують цей факт
Розмовами про "план війни" близькі до Офісу президента депутати маскують дві речі. Одна очевидна: перекласти відповідальність за важкі рішення і важкі обставини на військове керівництво.
Але є інша, менш очевидна річ.
Подивіться уважно, як у Безуглої та Арахамії мем "план війни" виникає відразу після того, як вони говорять про необхідність додаткової мобілізації. І справжня проблема саме в цьому.
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В Офісі президента тих людей, що вже на війні, які пішли на неї добровільно і які так потребують ротації, не вважають своїм електоратом. А от ухилянти — це є ядерний електорат "Слуг". І "Слуги" бережуть тільки його, цей свій електорат. Інформаційна політика "Слуг" є інформаційною політикою ухилянтів.
Якби було інакше, то ідея додаткової мобілізації не викликала б істерику в оточення Зеленського. Якби було не так, то не було б цієї атаки на Залужного і всю армію. Якби було не так, то влада і "марафон" не толерували б ухилянтів і не було б такої провальної інформаційної політики щодо залучення людей до оборони країни.
Спеціально для Еспресо.
Про авторку. Ольга Лень, журналістка.
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