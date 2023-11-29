Розмовами про "план війни" близькі до Офісу президента депутати маскують дві речі. Одна очевидна: перекласти відповідальність за важкі рішення і важкі обставини на військове керівництво.

Але є інша, менш очевидна річ.

Подивіться уважно, як у Безуглої та Арахамії мем "план війни" виникає відразу після того, як вони говорять про необхідність додаткової мобілізації. І справжня проблема саме в цьому.

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В Офісі президента тих людей, що вже на війні, які пішли на неї добровільно і які так потребують ротації, не вважають своїм електоратом. А от ухилянти — це є ядерний електорат "Слуг". І "Слуги" бережуть тільки його, цей свій електорат. Інформаційна політика "Слуг" є інформаційною політикою ухилянтів.

Якби було інакше, то ідея додаткової мобілізації не викликала б істерику в оточення Зеленського. Якби було не так, то не було б цієї атаки на Залужного і всю армію. Якби було не так, то влада і "марафон" не толерували б ухилянтів і не було б такої провальної інформаційної політики щодо залучення людей до оборони країни.

Спеціально для Еспресо.

Про авторку. Ольга Лень, журналістка.

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