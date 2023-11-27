Заяви Безуглої та Арахамії транслюють думку Офісу президента
Дискредитація народними депутатами від "Слуг народу" насправді є спробами дезорганізації української армії
Заклики до відставки Залужного від депутатки правлячої партії "Слуга народу" Мар‘яни Безуглої можна було б вважати її черговим особистим безумством. Але це не так. Тому що розмови, ніби хтось комусь має надати план війни на рік, першою почала не вона. А Давид Арахамія в нещодавньому інтерв‘ю.
Отже, то не самодіяльність депутатки.
Це обговорюється в середовищі наближених до Офісу президента. І отже, це свідома інформаційна політика Офісу президента і його партії, спрямована на підрив довіри до вищого військового керівника країни.
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З якою метою? Просто ідіоти чи прагнуть дезорганізувати українську армію?
Спеціально для Еспресо.
Про авторку. Ольга Лень, журналістка.
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