Заклики до відставки Залужного від депутатки правлячої партії "Слуга народу" Мар‘яни Безуглої можна було б вважати її черговим особистим безумством. Але це не так. Тому що розмови, ніби хтось комусь має надати план війни на рік, першою почала не вона. А Давид Арахамія в нещодавньому інтерв‘ю.

Отже, то не самодіяльність депутатки.

Це обговорюється в середовищі наближених до Офісу президента. І отже, це свідома інформаційна політика Офісу президента і його партії, спрямована на підрив довіри до вищого військового керівника країни.

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З якою метою? Просто ідіоти чи прагнуть дезорганізувати українську армію?

Спеціально для Еспресо.

Про авторку. Ольга Лень, журналістка.

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