Про це голова українського Нацбанку Андрій Пишний заявив в інтерв’ю Financial Times.

Андрій Пишний ствердив, що монетарне фінансування економіки створило величезні ризики для макрофінансової стабільності, коли минулого року банк був змушений друкувати мільярди гривень, щоб закрити дефіцит бюджету.

"Це було швидке лікування, але дуже небезпечне", — сказав він.

Зазначається, що згодом НБУ змінив курс, проклавши шлях до отримання кредиту в розмірі $15,6 млрд, про який МВФ і Київ домовилися минулого тижня.

"Припинення монетарного фінансування, використання внутрішніх ринків облігацій та заходи зі збільшення податкових надходжень були жорстко прописані в угоді з МВФ". - додали журналісти.

За словами Пишного, метою НБУ було поглинути надлишкову ліквідність за допомогою жорсткіших резервних вимог і поступово повернутися до плаваючого обмінного курсу. Він додав, що угода з МВФ допоможе "гарантувати, що коаліція донорів візьме на себе зобов'язання надати допомогу в розмірі близько $40 млрд" цього року.

Голова НБУ ствердив, що банк наступного місяця перегляне свій прогноз зростання ВВП у 2023 році до 0,3% після 30-відсоткового падіння за минулий рік, що відображає вплив російських ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України взимку. Водночас новий прогноз не враховує жодної додаткової західної допомоги на реконструкцію.