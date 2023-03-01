Останніми тижнями гривня зміцнилася, - член Ради Нацбанку України
Член Ради НБУ Василь Фурман заявив, що останніми тижнями гривня зміцнилася. Це сталося внаслідок взаємодії трьох факторів
Про це інформує в Медіацентрі Василь Фурман.
"Протягом останніх тижнів гривня посилювалась. На такий тренд впливало дуже багато факторів. Перший - професійні дії Нацбанку і ті заходи, що вживав Національний банк, які пов'язані з тим, що люди можуть розміщувати кошти на депозитах у валюті", - сказав Фурман.
Член Ради Нацбанку наголосив, що на гривню вплинув сезонний фактор: "Це було і до війни, що весною гривня себе дуже гарно почуває".
"Третій фактор - комунікаційний. Люди сьогодні довіряють гривні", - додав Фурман.
Експерт підсумував, що українці довіряють банкам. А війна в цілому не вплинула на безперебійність роботи банківської системи.
- Мінцифри просить Національний банк України пришвидшити запуск електронної гривні, аби проєкт запрацював уже цього року, а не 2024-го, як планувалося.
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