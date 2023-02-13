Мінцифри просить НБУ запустити електронну гривню вже цього року
Мінцифри просить Національний банк України пришвидшити запуск електронної гривні, аби проєкт запрацював уже цього року, а не 2024-го, як планувалося
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
У міністра запитали, чи розвивається зараз якось проєкт е-гривні.
"Він розвивається, нещодавно мені презентували на базі продукту Stellar електронну гривню. Вони розробили перші транзакції на блокчейні, як можна відслідкувати рух цих коштів. Я написав листа до Нацбанку про те, що треба пришвидшити процес розвитку електронної гривні. За законодавством, в 2024 році НБУ вже має запустити пілоти, але ми хочемо запустити вже в цьому році, а не відкладати на наступний", - відповів Федоров.
За його словами, нині триває комунікація з Нацбанком і бізнесом, "це теж безповоротно відбудеться".
- Раніше Федоров розповів про переваги електронної гривні.
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