Мінцифри просить НБУ запустити електронну гривню вже цього року

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У міністра запитали, чи розвивається зараз якось проєкт е-гривні.

"Він розвивається, нещодавно мені презентували на базі продукту Stellar електронну гривню. Вони розробили перші транзакції на блокчейні, як можна відслідкувати рух цих коштів. Я написав листа до Нацбанку про те, що треба пришвидшити процес розвитку електронної гривні. За законодавством, в 2024 році НБУ вже має запустити пілоти, але ми хочемо запустити вже в цьому році, а не відкладати на наступний", - відповів Федоров.

За його словами, нині триває комунікація з Нацбанком і бізнесом, "це теж безповоротно відбудеться".