Україна - Болгарія: прогноз букмекерів на товариський матч

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Букмекери дають на перемогу України коефіцієнт 1,57. Нічия оцінюється у 4,10. Виграш Болгарії малоймовірний - 6,00.



За свою історію національні команди зустрічались п'ять разів. На рахунку України - три перемоги. Ще дві зустрічі завершились внічию.



Востаннє команди грали між собою у 2012 році. Тоді Україна перемогла Болгарію в Софії з рахунком 1:0.



Товариський матч



11 листопада



Україна - Болгарія



Одеса, стадіон "Чорноморець"



Початок о 19:30



Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1"





Нагадаємо, 25 жовтня Олександр Петраков назвав склад збірної України на наступні матчі та повернув Руслана Малиновського до національної команди.

6 листопада стало відомо, що захисник "Динамо" Віталій Миколенко через травму пропустить вирішальний матч збірної України у відборі чемпіонату світу проти Боснії і Герцеговини.

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