Петраков оголосив склад збірної України на матчі листопада: Малиновський повертається

Про це повідомляє Еспресо.TV.



В.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков визначився зі складом на вирішальну відбіркову гру чемпіонату світу-2022 проти Боснії і Герцеговини (16 листопада у Зениці) та товариську зустріч з Болгарією (11 листопада в Одесі).



У списку присутні Руслан Малиновський, Віктор Коваленко а також Денис Гармаш, якого не викликали 4 роки.



Склад збірної України:



Воротарі: Андрій Пятов ("Шахтар" Донецьк), Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Дмитро Різник ("Ворскла" Полтава).



Захисники: Олександр Караваєв, Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Олександр Тимчик (усі — "Динамо" Київ), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов (обидва — "Шахтар" Донецьк), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія), Тарас Качараба ("Славія", Чехія).



Півзахисники: Андрій Ярмоленко ("Вест Гем", Англія), Тарас Степаненко ("Шахтар" Донецьк), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський (усі — "Динамо" Київ), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Руслан Малиновський ("Аталанта", Італія), Олександр Зубков ("Ференцварош", Угорщина), Віктор Коваленко ("Спеція", Італія).



Нападники: Роман Яремчук ("Бенфіка", Португалія), Артем Довбик (СК "Дніпро-1"), Данило Сікан ("Шахтар" Донецьк), Денис Гармаш ("Динамо" Київ).



Резервний список: Андрій Лунін ("Реал", Іспанія), Анатолій Трубін, Юхим Конопля, Валерій Бондар, Віктор Корнієнко (усі — "Шахтар" Донецьк), Сергій Булеца ("Зоря" Луганськ), Ігор Харатін ("Легія", Польща), Олександр Піхальонок (СК "Дніпро-1").

Збірна України перед заключним матчем групового раунду відбору ЧС-2022 проти боснійців має 9 очок та займає в групі D друге місце. Боснія і Герцеговина з 7 пунктами четверта. Лідирує з 12 балами Франція, Фінляндія з 8 пунктами третя, Казахстан набрав 3 очка та замикає турнірну таблицю.

