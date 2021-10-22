Петраков вирішив повернути до збірної футболіста, який не грав за Україну 4 роки, - ЗМІ
Півзахисник "Динамо" Денис Гармаш після чотирирічної перерви отримає виклик до збірної України
Про це повідомляє Meta-ratings.
За інформацією видання, Олександр Петраков планує викликати Дениса Гармаша на вирішальну відбіркову гру чемпіонату світу-2022 проти Боснії і Герцеговини (16 листопада у Зениці) та товариську зустріч з Болгарією (11 листопада в Одесі).
Тренер вже мав розмову з футболістом і він погодився допомогти національній команді.
31-річний Денис Гармаш зіграв за збірну України 30 матчів та забив 2 голи. Востаннє він грав за збірну України ще у жовтні 2017 року, коли наші футболісти поступилися у кваліфікації ЧС-2018 Хорватії (0:2).
Збірна України перед заключним матчем групового раунду відбору ЧС-2022 проти боснійців має 9 очок та займає в групі D друге місце. Боснія і Герцеговина з 7 пунктами четверта. Лідирує з 12 балами Франція, Фінляндія з 8 пунктами третя, Казахстан набрав 3 очка та замикає турнірну таблицю.
- 22 жовтня повідомлялося, що Олександр Петраков викличе півзахисника Руслана Малиновського на вирішальний матч кваліфікації чемпіонату світу-2022 проти Боснії і Герцеговини.
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