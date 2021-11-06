Лідер "Динамо" не допоможе збірній України у вирішальному матчі відбору ЧС-2022
Захисник "Динамо" Віталій Миколенко через травму пропустить вирішальний матч збірної України у відборі чемпіонату світу проти Боснії і Герцеговини
Про це повідомляє FootballHub.
За словами головного тренера "Динамо" Мірчі Луческу, лівий оборонець киян Віталій Миколенко, у якого є ушкодження спини, пропустить листопадові матчі збірної України. Футболісту знадобиться три тижні, аби відновитися від травми.
Збірна України перед заключним матчем групового раунду відбору ЧС-2022 проти боснійців, який відбудеться 16 листопада у Зениці, має 9 очок та займає в групі D друге місце. Боснія і Герцеговина з 7 пунктами четверта. Лідирує з 12 балами Франція, Фінляндія з 8 пунктами третя, Казахстан набрав 3 очка та замикає турнірну таблицю.
Перед грою з боснійцями, команда Олександра Петракова 11 листопада в Одесі проведе товариську зустріч з Болгарією.
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Нагадаємо, 25 жовтня Олександр Петраков назвав склад збірної України на наступні матчі та повернув Руслана Малиновського до національної команди.
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