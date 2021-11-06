Лідер "Динамо" не допоможе збірній України у вирішальному матчі відбору ЧС-2022

Про це повідомляє FootballHub.

За словами головного тренера "Динамо" Мірчі Луческу, лівий оборонець киян Віталій Миколенко, у якого є ушкодження спини, пропустить листопадові матчі збірної України. Футболісту знадобиться три тижні, аби відновитися від травми.

Збірна України перед заключним матчем групового раунду відбору ЧС-2022 проти боснійців, який відбудеться 16 листопада у Зениці, має 9 очок та займає в групі D друге місце. Боснія і Герцеговина з 7 пунктами четверта. Лідирує з 12 балами Франція, Фінляндія з 8 пунктами третя, Казахстан набрав 3 очка та замикає турнірну таблицю.

Перед грою з боснійцями, команда Олександра Петракова 11 листопада в Одесі проведе товариську зустріч з Болгарією.

Нагадаємо, 25 жовтня Олександр Петраков назвав склад збірної України на наступні матчі та повернув Руслана Малиновського до національної команди.

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