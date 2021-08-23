Україна для "зеленого" переходу потребує інвестицій у $100 млрд, - Вітренко
Україна потребує до $100 млрд інвестицій для переходу на відновлювальні джерела енергії
Про це голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко сказав під час брифінгу, передає Еспресо.TV.
"Цей "зелений" перехід може тривати багато років. І для України необхідні інвестиції в цей період оцінюються принаймні на рівні ста мільярдів доларів", - сказав Вітренко.
За його словами, зараз питання полягає у тому, за рахунок чого цей зелений перехід має фінансуватися.
Так, зазначив Вітренко, як одне з джерел фінансування розглядається транзит газу.
Він зазначив, що наразі ключовим елементом "зеленого" переходу в усьому світі розглядається водень. "Зелений" перехід, нагадав він, передбачає перехід від таких джерел, як вугілля і природний газ до повної їх заміни на відновлювальні джерела енергії.
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