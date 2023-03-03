Україна до наступного опалювального сезону посилить захист енергосистеми, - Шмигаль
Україна до наступного опалювального сезону посилить захист систем розподілу електроенергії та об’єктів генерації
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає Урядовий портал.
Шмигаль нагадав, що росіяни завдавали удари як по розподільчих станціях, так і по підприємствах генерації електроенергії, значна частина з них зазнала руйнувань. Відтак уряд планує вдатися до заходів, які убезпечать розподільчі підстанції від ворожих дронових та ракетних атак.
"Відповідні проекти вже розроблені та незабаром будуть реалізовані. Будемо це робити протягом року, готуючись до наступного опалювального сезону", – наголосив Шмигаль та зауважив, що подбають і про безпеку електростанцій.
За його словами, на них вже є системи протиповітряної та протиракетної оборони.
- Дефіцит потужності в енергосистемі України відсутній уже 18 днів. Однак складною залишається ситуація у прифронтових областях, де обстрілами пошкоджено мережі.
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