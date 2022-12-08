Про це заявила перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, передає пресслужба відомства.

Нагадаємо, 5 грудня офіційно набуло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти у країни Європейського Союзу. Цінову стелю встановлено на рівні $60 за барель.

За словами Свириденко, цього недостатньо.

"Це прийнятний та в цілому комфортний для Росії рівень обмеження цін, який мінімально вплине на доходи Росії від нафти, якщо порівнювати з попередніми роками. І, відповідно, на спроможності та бажанні РФ фінансувати надалі війну", - сказала чиновниця.

"Тому Україна працюватиме над тим, аби рівень обмеження цін був переглянутий нашими союзниками в бік зменшення у найкоротші терміни. Оптимальний рівень, який справді завдасть удару по нафтових доходах Росії, – 30-35 доларів за барель", - підкреслила вона.

Головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко в ефірі Еспресо 5 грудня сказав, що нафтове ембарго скоротить удвічі доходи РФ від експорту сирої нафти.

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