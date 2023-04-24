Про це пише Financial Times.

За даними британського видання, Нафтогаз провів переговори з ExxonMobil, Halliburton і Chevron щодо проєктів у зруйнованій війною Україні, оскільки Київ прагне повернути іноземні інвестиції у свій енергетичний сектор.

"Переговори з великими американськими гравцями є частиною стратегічного поштовху до збільшення видобутку природного газу, який, на думку українських чиновників, може допомогти замінити російські постачання в Європу в наступні роки та відбудеться після місяців російських бомбардувань енергетичної мережі України", - зауважили у FT.

Виконавчий директор Нафтогазу Олексій Чернишов заявив, що останніми днями він провів зустрічі у Вашингтоні з Halliburton і ExxonMobil та підтвердив, що зустрічався з керівництвом Chevron у січні.

"Ми розуміємо, що приватним компаніям досить важко втручатися під час війни. Ми працюємо над механізмами страхування, щоб захистити їхній капітал. Звичайно, це займе деякий час. Але ми не чекаємо — ми йдемо вперед", - розповів Чернишов.

Він уточнив, що останніми днями він також зустрічався з офіційними особами Білого дому, членами Конгресу та сенаторами від обох партій, намагаючись залучити більше політичної підтримки інвестицій США в енергетичний сектор України.

"Україна давно рекламувала свій потенціал видобутку, наголошуючи на найближчих перспективах збільшення видобутку сланцю та нетрадиційних родовищ на суші в Харківщині, Полтавщині та Закарпатті. Нафтогаз заявив, що сподівається використати досвід США у такому роді наземного буріння сланцевих свердловин, який зробив Америку найбільшим у світі виробником нафти та газу", - нагадують у FT.

Там зазначають, що падіння попиту на енергоносії в Україні на тлі економічних потрясінь після вторгнення РФ означає, що країна також може мати запаси природного газу, який можна було б транспортувати до Європи, а також сховища, які можна було б використовувати, коли накопичено достатні запаси напередодні зими.

Нафтогаз сподівається найближчим часом підписати контракт з Halliburton, який допоможе збільшити видобуток газу до 13,5 млрд кубометрів цього року, що приблизно на 1 млрд кубометрів більше, ніж у 2022 році.

Проте, Чернишов зауважив, що до кінця війни важко досягти довгострокової виробничої мети.

"Це багато. І для цього нам може знадобитися серйозне розширення сервісу та технологічні драйвери, які Halliburton здатна надати. Ми хочемо, щоб вони різко розширили свою присутність", - сказав Чернишов.

FT зауважує, що переговори з Exxon і Chevron перебувають на ранній стадії, і для досягнення результатів знадобиться більше часу.

Нафтогаз заявив, що він відкритий для низки різних домовленостей.

"Ми їх будемо вітати. Ми можемо разом робити спільний видобуток газу, угоду про розподіл продукції — вони можуть мати ліцензію і видобувати самі, ми будемо вітати це", - запевнив Чернишов. .

Наразі Exxon відмовився коментувати переговори з Нафтогазом. Chevron не відповів на запит про коментарі на момент публікації.