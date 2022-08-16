Україна допоможе історії створити трибунал над Путіним, - Кулеба
Трибунал для президента Росії Володимира Путіна за воєнні злочини в Україні точно буде, але на його створення потрібен час. Також РФ чекає найскладніший період після його смерті
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю виданню "Гордон".
За словами Кулеби, Україна допоможе "історії створити цей трибунал".
"Не швидко, але суд за скоєння саме злочинів й агресії, який має засудити особисто Путіна й усю його найближчу кліку, - історія цей трибунал... Точніше, ми допоможемо історії створити цей трибунал", - наголосив він.
Міністр зауважив, що після смерті Путіна для Росії настане найбільш складний період в історії, оскільки "країна відвикла жити без свого керманича".
- Раніше віце-президент ПАРЄ Олександр Мережко сказав, що трибунал з військової агресії Путіна проти України буде створено протягом кількох місяців, і до кінця року з'явиться проект його устрою.
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