Про це в коментарі Громадському повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Він зазначає, що США в рамках ленд-лізу можуть постачати Україні наявну в них зброю на умовах лізингу або ж в оренду. Перевагою такого способу є те, що Конгресу США не треба буде ухвалювати кожен пакет військової допомоги окремо. Проте є й недоліки.

"Недолік - обсяги постачань американської зброї в межах ленд-лізу напряму залежать від фінансових можливостей України", - пояснив Ніколенко.

Він каже, що наразі США надають військовому допомогу Україні коштом власного федерального бюджету. Таке рішення вони ухвалили, оскільки неефективність чи нестача допомоги" матиме фатальні наслідки для всього вільного демократичного світу".

Так, за словами Ніколенко, згідно із законом США про додаткові асигнування на підтримку України, ми вже отримуємо допомогу за трьома програмами:

Ініціатива сприяння безпеці України (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI);

Зовнішнє військове фінансування (Foreign Military Financing, FMF);

Поповнення запасів зброї США (Replenishment of U.S. weapons stocks).

Ці програми надають військову допомогу на безоплатній основі. Так Україна не повинна буде відшкодувати вартість наданого озброєння, військової техніки та боєприпасів. У випадку з ленд-лізом це робити доведеться.

"Окрім двостороннього виміру допомоги з боку США, американська сторона була ініціатором створення Контактної групи з оборони України, в роботі якої нині беруть участь 50 країн", - сказав Ніколенко.

Він також нагадав, що завдяки дипломатичним зусиллям та допомозі США вдалося мобілізувати надання Україні зброї вартістю 40 млрд доларів від НАТО та інших країн партнерів. Понад 19 млрд наданої допомоги надійшли саме від США.

Також Ніколенко зазначив, що нині МЗС працює над тим, щоб отримати від країн-партнерок допомогу для кращого захисту повітряного простору України.

Російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що США поступово зніматимуть обмеження на постачання зброї в Україну.

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