Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Буквально днями генерал Залужний заявив, що потрібно для перемоги України. Ми з вами це обговорювали не раз. Це танки, артилерія та літаки. Тобто той набір, який до останнього притримують американці. Мені дуже знаковим видається рішення про передачу систем ППО Patriot. Найперше це посилення системи ППО. Власне, це важливо з технічного боку, але це теж вагомий політичний і психологічний крок. Американці почали відмовлятися від самообмежень, які наклали на себе. У чому ж була проблема? Тут дійсно була, бо вже не сумніваюся, що це питання вирішене. Ця система настільки складна, що вона потребує для експлуатації спеціальної підготовки. Це не означає, що у ній мають бути повністю американські розрахунки. Ні, це будуть українські екіпажі у Patriot, але так чи інакше має бути присутність американських військових", - пояснив Піонтковський.

Політолог наголосив, що заборона на постачання Україні окремих видів озброєння зі США може з часом зникнути.



"Американці уникали двох речей, вони наклали на себе два принципові обмеження. Перше – неучасть американських військових у бойових діях в Україні, навіть у мінімальній присутності. Друге – надання Україні далекобійного озброєння та ракет, які можуть завдавати ударів по території Росії. Ось ця принципова відповідь, як ви підкреслили, нетривіальне принципове рішення щодо відмови від одного стоп-листа, як на мене, може бути знаком для повної відмови американців від штучних, накладених на себе обмежень", - додав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена завершує підготовку планів щодо відправки в Україну системи протиракетної оборони Patriot, про що може бути оголошено вже на цьому тижні.

Також Захід обговорює надання Україні озброєння для "ударів на випередження" та створення"вирішальної переваги" над РФ

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