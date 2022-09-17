Про це повідомляє "Енергоатом".

"Сьогодні, 16 вересня 2022 року, колона з 25-ти вантажівок ДП "НАЕК "Енергоатом", пройшовши ворожі блокпости, дісталася Енергодару.

Компанія забезпечила доставку першочергово необхідних запчастин для ремонту пошкоджених ліній електропередачі та енергоблоків Запорізької АЕС, яку продовжують тероризувати російські окупанти.

Крім того, було поновлено незнижувальний запас хімічних реагентів, необхідних для роботи ЗАЕС, і, найголовніше, доставлено додаткові запаси пального для забезпечення роботи дизель-генераторів у разі знеструмлення станції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вантаж попри небезпеку та труднощі доправили водії "Енергоатома", зокрема й з Хмельницької та Рівненської атомних електростанцій.

Нагадаємо, 15 вересня у МАГАТЕ ухвалили резолюцію з вимогою до Росії вивести війська із ЗАЕС.

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