English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Україна доставила до окупованої ЗАЕС 25 вантажівок необхідних запчастин, реагентів і пального для генераторів

Україна доставила до окупованої ЗАЕС 25 вантажівок необхідних запчастин, реагентів і пального для генераторів

17 вересня, 2022 субота
03:04
війна з Росією ЗАЕС Запорізька атомна електростанція

НАЕК "Енергоатом" доставив до Енергодару для окупованої Запорізької АЕС 25 вантажівок запчастин, матеріалів і дизельного пального

Про це повідомляє "Енергоатом".

"Сьогодні, 16 вересня 2022 року, колона з 25-ти вантажівок ДП "НАЕК "Енергоатом", пройшовши ворожі блокпости, дісталася Енергодару.

Компанія забезпечила доставку першочергово необхідних запчастин для ремонту пошкоджених ліній електропередачі та енергоблоків Запорізької АЕС, яку продовжують тероризувати російські окупанти.

Крім того, було поновлено незнижувальний запас хімічних реагентів, необхідних для роботи ЗАЕС, і, найголовніше, доставлено додаткові запаси пального для забезпечення роботи дизель-генераторів у разі знеструмлення станції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вантаж попри небезпеку та труднощі доправили водії "Енергоатома", зокрема й з Хмельницької та Рівненської атомних електростанцій.

  • Нагадаємо, 15 вересня у МАГАТЕ ухвалили резолюцію з вимогою до Росії вивести війська із ЗАЕС.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

ядерна безпека
Запорізька АЕС
Читайте також:
Скіпетр британських королів
15 вересня, 2022 четвер
Після смерті Єлизавети II ПАР вимагає у британців повернути діамант вагою у 500 каратів
Спалахи у Бєлгородській області
16 вересня, 2022 п'ятниця
Більше ніж 35 тис. росіян залишились без світла: Влада Бєлгорода звинуватила Україну в обстрілі міста Валуйки
14 вересня, 2022 середа
Карта бойових дій в Україні: огляд подій 9-13 вересня. Два контрнаступи
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.97
    Купівля 39.97
    Продаж 40.83
  • EUR
    Купівля 39.67
    Продаж 40.78
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
17 вересня
02:35
українська артилерія
На Півдні 16 вересня по ворогу 15 разів працювала авіація і 250 – артилерія
02:08
Посадовця СБУ на Київщині відсторонили від посади через втручання в процес переходу громад від УПЦ до ПЦУ
01:40
Ексгумація жертв російської окупації в Ізюмі
Серед ексгумованих в Ізюмі тіл 99% мають ознаки насильницької смерті
01:16
Сумщина
Впродовж 16 вересня Сумщина зазнала понад 20 обстрілів
00:53
Рамзан Кадиров
Завдяки санкціям США виявилось, що Кадиров багатоженець. Чому це незаконно в РФ та що відомо про його трьох дружин
00:47
субсидії
В Україні змінили механізм виплат субсидій та пільг. Куди звертатися?
00:33
Українцям хочуть видавати водійські права з 16 років. Законопроєкт вже у Раді
00:29
Польща закупить 48 літаків у Південної Кореї
Польща замість радянських винищувачів Су та МіГ закупить 48 корейських FA-50
00:19
Марія Пономаренко
Російська журналістка, що писала про зруйнований у Маріуполі драмтеатр, у СІЗО порізала собі вени
2022, п'ятниця
16 вересня
23:59
Володимир Жириновський
Зі санкційного списку ЄС зникли прізвища сестри Усманова, Жириновського і колишньої дружини Фрідмана
23:42
Алар Каріс
Не можна недооцінювати загрозу Росії, — президент Естонії
23:40
"Без перемог чи без Суркісів? Без Суркісів!", - ультрас "Динамо" написали лист з фронту
23:08
масові поховання людей в Ізюмі 16.09.2022
На місці масового поховання біля Ізюма вже знайдено понад 440 могил. Є свідчення, що росіяни задля розваги стріляли по мертвих, - Зеленський
23:02
Угорщина
В Угорщині презентували книгу про "велику Росію". Голова адміністрації Орбана заявив, що Москва може перемогти будь-якої миті
22:42
російський окупант
На Харківщині врятували 7 студентів зі Шрі-Ланки, яких катували російські солдати
22:37
ООН
Зеленський виступить в ООН. Лише сім країн проголосували проти
22:31
Італія
США не виявили ознак втручання Росії у вибори в Італії, – Драґі
22:27
Мелітополь
ЗСУ знищили 4 російські бази на окупованих територіях
22:09
Володимир Путін
"Вони ж відмовляються! Зеленський же оголосив!" - Путін про переговори з Україною
22:07
Володимир Путін
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 16 вересня
21:49
Ексклюзив
масові поховання людей в Ізюмі 16.09.2022
Після звірств росіян в Ізюмі не повинно йти мови про тип зброї для України, — Чалий
21:45
Жозеп Боррель
ЄС у шоку: Боррель відреагував на звірства російських військових в Ізюмі
21:30
Василь Михайлов, вільна боротьба
Українець здобув бронзу на ЧС з вільної боротьби
21:29
король Чарльз III
Чарльз ІІІ став першим із британських монархів, хто виголосив промову валлійською мовою
21:27
Ігор Коломойський
Суд позбавив компанію Коломойського права експлуатувати аеропорт Дніпра, - Філатов
21:15
Давид Арахамія
Фонд покаяння для російських олігархів. Арахамія розповів про ідею західних партнерів
21:15
Аналітика
Сергій Згурець
Російська військова авіація почала частіше зникати в українському небі. Колонка Сергія Згурця
21:11
зенітно-ракетний комплекс NASAMS
США передадуть Україні дві системи NASAMS протягом двох місяців
21:10
Олександр Сєнкевич
Мер Миколаєва пояснив, як працюватиме вуличне освітлення у вечірню пору доби
21:00
Віктор Орбан
Нудний жарт. Орбан насміхається з Європарламенту, який назвав Угорщину неповноправною демократією
20:47
Американська зброя для України
Пентагон оприлюднив повний список наданої Україні зброї
20:42
Ентоні Блінкен
Рівнозначно воєнними злочинами: Блінкен про масові поховання в Ізюмі
20:32
поліцейські Одещини перекрили незаконний канал переправлення чоловіків через кордон
"$4,5 тис з однієї людини": поліцейські Одещини перекрили незаконний канал переправлення чоловіків через кордон
20:26
Зеленський і Гутерріш
Зеленський погодиться на транзит російського аміаку лише в обмін на полонених, - Reuters
20:25
Ненсі Пелосі
Україна має здобути перемогу у війні проти Росії, - Пелосі
20:16
ЗСУ
Куп'янськ звільнено повністю, - спецпідрозділ Kraken
20:04
СУ-35
Росія зосередила довкола України 430 літаків і стільки ж гелікоптерів, — речник Повітряних сил
19:49
Херсон, вибух 16 вересня
На Херсонщині окупанти запровадили режим посиленої безпеки
19:49
Путін Ердоган
Понизив у званні. Путін образив Ердогана, назвавши прем'єр-міністром
19:39
У Бахмуті ворог влучив у Палац культури імені Мартинова.
ЗСУ відбили атаку росіян на Бахмут і знищили 1 опорний пункт агресора
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV