Про це повідомляє Еспресо.TV.

Зустріч відбудеться в Емполі на стадіоні "Карло Кастеллані" та розпочнеться о 21:30 за київським часом.

В Україні пряму трансляцію зустрічі національної команди можна буде переглянути на телеканалах "Футбол 1" та "Індиго", а також на YouTube-каналі "Футбол 1".

1 червня на збірну України чекає гра відбору на ЧС-2022 проти Шотландії. У разі перемоги - 5 червня відбудеться вирішальна зустріч за путівку до Катару проти Уельсу.

"Емполі" за тур до фінішу чемпіонату Італії займає в турнірній таблиці 14-те місце.

Товариський матч

Україна - "Емполі" (Італія)

17 травня, 21:30

Емполі, стадіон "Карло Кастеллані"

Пряма трансляція на телеканалах "Футбол 1" та "Індиго"

11 травня збірна України переграла "Борусію" з Менхенгладбаха у товариському матчі з рахунком 2:1.

13 травня головний тренер збірної України Олександр Петраков назвав імена легіонерів, які готуватимуться до матчів відбору ЧС-2022.

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