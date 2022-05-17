Україна - "Емполі": де та о котрій дивитися товариський матч національної збірної
У вівторок, 17 травня, збірна України зустрінеться з італійським "Емполі" у контрольній грі в рамках підготовки до матчу відбору чемпіонату світу проти Шотландії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Зустріч відбудеться в Емполі на стадіоні "Карло Кастеллані" та розпочнеться о 21:30 за київським часом.
В Україні пряму трансляцію зустрічі національної команди можна буде переглянути на телеканалах "Футбол 1" та "Індиго", а також на YouTube-каналі "Футбол 1".
1 червня на збірну України чекає гра відбору на ЧС-2022 проти Шотландії. У разі перемоги - 5 червня відбудеться вирішальна зустріч за путівку до Катару проти Уельсу.
"Емполі" за тур до фінішу чемпіонату Італії займає в турнірній таблиці 14-те місце.
Товариський матч
Україна - "Емполі" (Італія)
17 травня, 21:30
Емполі, стадіон "Карло Кастеллані"
Пряма трансляція на телеканалах "Футбол 1" та "Індиго"
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