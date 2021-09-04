Україна - Франція: де та коли дивитись важливий матч у відборі на ЧС-2022
Сьогодні, 4 вересня, збірна України зіграє проти Франції у відборі на ЧС-2022
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 4-му турі кваліфікації на ЧС-2022 збірна України з футболу несподівано зіграла внічию проти Казахстану. Це був перший матч Олександра Петракова на посаді головного тренера національної команди.
Наразі збірна України має 4 бали та займає в групі D друге місце. Казахстан з 2 пунктами в турнірній таблиці останній. Лідирує з 8 балами Франція. Фінляндія має 2 очка та йде третьою. Боснія і Герцеговина має також 2 пункти - четверта позиція.
До фінальної частини ЧС-2022 напряму виходять лише переможці груп. Команди, які фінішують другими, продовжать боротьбу за путівки до Катару в стикових матчах.
ЧС-2022
Кваліфікація. 5-й тур
4 вересня
Україна - Франція
Київ, стадіон НСК "Олімпійський"
Початок о 21:45
Пряма трансляція на телеканалі "Україна"
Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі
- Нагадаємо, 1 вересня у 4-му турі кваліфікації на ЧС-2022 збірна України зіграла внічию проти Казахстану.
- В іншому матчі кваліфікаційного раунду ЧС-2022 збірна Франції несподівано зіграла внічию з Боснією і Герцеговиною.
- Після цього стало відомо, що футболіст збірної Франції Кіліан Мбаппе травмувався і не зіграє проти України у кваліфікації чемпіонату світу-2022.
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