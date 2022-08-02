Україна готова до вторгнення Білорусі, - командир батальйону "Свобода" Кузик

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Військові не займаються прогнозами. Військові готуються до можливих сценаріїв. Це саме стосується і можливого вторгнення Білорусі. Якщо існує така загроза, то до цього потрібно готуватись. Як тільки ворог дізнається, що ми не розглядаємо Білорусь як загрозу, то білоруська армія відразу перетне кордон з Україною", - пояснив Кузик.

Кузик переконаний, що Лукашенко вже прийняв рішення про вторгнення до України.

"Україна вже готова до вторгнення з Білорусі. Не потрібно применшувати боєздатність білоруського військового контингенту. Оскільки білоруська армія складається з людей, яким немає чого втрачати. Це саме ті люди, які забруднились у крові, виконуючи злочинні накази Лукашенка. Вони розуміють, що як тільки Росія програє цю війну, автоматично буде кінець диктатору Лукашенку та його режиму. Тому питання вторгнення на територію України для Лукашенка вже вирішене. І повірте це станеться в найтяжчий момент для України", - додав він.

22 червня білоруські військові розпочали мобілізаційні навчання у Гомельській області, яка межує з Україною

1 серпня у Генштабі ЗСУ повідомили, що Збройні сили Білорусі біля українських кордонів розгортають додаткові комплекси радіоелектронної боротьби



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