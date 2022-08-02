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Україна готова до вторгнення Білорусі, - командир батальйону "Свобода" Кузик

2 серпня, 2022 вiвторок
14:41
війна з Росією білорусь солдати лукашенко

Командир батальйону "Свобода" Петро Кузик вважає, що Лукашенко вже прийняв рішення про вторгнення на територію України

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Військові не займаються прогнозами. Військові готуються до можливих сценаріїв. Це саме стосується і можливого вторгнення Білорусі. Якщо існує така загроза, то до цього потрібно готуватись. Як тільки ворог дізнається, що ми не розглядаємо Білорусь як загрозу, то білоруська армія відразу перетне кордон з Україною", - пояснив Кузик.

Кузик переконаний, що Лукашенко вже прийняв рішення про вторгнення до України.

"Україна вже готова до вторгнення з Білорусі. Не потрібно применшувати боєздатність білоруського військового контингенту. Оскільки білоруська армія складається з людей, яким немає чого втрачати. Це саме ті люди, які забруднились у крові, виконуючи злочинні накази Лукашенка. Вони розуміють, що як тільки Росія програє цю війну, автоматично буде кінець диктатору Лукашенку та його режиму. Тому питання вторгнення на територію України для Лукашенка вже вирішене. І повірте це станеться в найтяжчий момент для України", - додав він.

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