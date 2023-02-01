Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

"Разом зі своїм французьким колегою Себастьєном Лекорню підписав Меморандум з Thales Group про постачання радарів MG-200 для українських ППО. Це обладнання допоможе нам помітити ворожі безпілотники та ракети, в тому числі балістичні. Наше небо буде захищене від смертоносних атак Росії", - зазначив міністр оборони України Олексій Резніков

Нагадаємо, Олексій Резніков 31 січня здійснює візит у Францію, в ході якого запланована зустріч з президентом Емманюелем Макроном та обговорення постачання Україні винищувачів F-16.

Також напередодні стало відомо, що Франція передасть Україні додаткові 12 САУ Caesar – загалом їх буде вже 30.

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