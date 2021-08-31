Україна і США підписали меморандум щодо будівництва енергоблоку Хмельницької АЕС
Під час візиту президента України Володимира Зеленського до США сторони підписали меморандум про будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС
Про це повідомляється в Twitter президента.
"Вітаю підписання меморандуму між ДП НАЕК "Енергоатом" та Westinghouse Electric про спільне будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС як пілотного проекту, а надалі - ще 4 блоків за їх технологією. Загальна вартість проекту - до 30 млрд доларів", - повідомив Зеленський.
- 29 серпня у Білому домі заявили, що зустріч Зеленського із Байденом перенесли на 1 вересня.
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