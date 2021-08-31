Україна і США підписали меморандум щодо будівництва енергоблоку Хмельницької АЕС

Про це повідомляється в Twitter президента.

"Вітаю підписання меморандуму між ДП НАЕК "Енергоатом" та Westinghouse Electric про спільне будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС як пілотного проекту, а надалі - ще 4 блоків за їх технологією. Загальна вартість проекту - до 30 млрд доларів", - повідомив Зеленський.

29 серпня у Білому домі заявили, що зустріч Зеленського із Байденом перенесли на 1 вересня.

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