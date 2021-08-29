Зустріч Зеленського з Байденом знову перенесено

Про це повідомляє Голос Америки.

Інформацію про те, що зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена перенесено на 1 вересня підтвердили у Білому домі.

За попереднім планом, зустріч президентів мала відбутись 31 серпня. Тоді як 1 вересня у Володимира Зеленського у США були заплановані інші події.

Дату прийому Володимира Зеленського в Білому домі переносять вже вдруге - спочатку зустріч із Джо Байденом мала відбутись 30 серпня, однак згодом план змінили. За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, це відбулось у зв'язку з розширенням програми візиту.