Зустріч Зеленського з Байденом знову перенесено
Зустріч президента України Володимира Зеленського із президентом США Джо Байденом перенесли на 1 вересня
Про це повідомляє Голос Америки.
Інформацію про те, що зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена перенесено на 1 вересня підтвердили у Білому домі.
За попереднім планом, зустріч президентів мала відбутись 31 серпня. Тоді як 1 вересня у Володимира Зеленського у США були заплановані інші події.
Дату прийому Володимира Зеленського в Білому домі переносять вже вдруге - спочатку зустріч із Джо Байденом мала відбутись 30 серпня, однак згодом план змінили. За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, це відбулось у зв'язку з розширенням програми візиту.
- Нагадаємо, 19 серпня повідомлялося, що Володимир Зеленський та Джо Байден зустрінуться 31 серпня.
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