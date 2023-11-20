Україна - Італія: де та коли дивитися вирішальний матч відбору Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Україна прийматиме Італію у німецькому місті Леверкузен. Матч розпочнеться о 21:45. Наживо його транслюватиме Megogo.

Перед вирішальною грою українці та італійці мають по 13 очок. Чинні чемпіони Європи займають друге місце та випереджають команду Сергія Реброва завдяки перемозі в особистій зустрічі.

Англія з 19 балами достроково гарантувала собі місце на Євро-2024. Північна Македонія (7 очок) і Мальта (0) шанси на вихід до фінальної частини турніру втратили.

Для того, аби напряму потрапити на ЧЄ збірній України необхідно перемагати Італію. Якщо наша національна команда фінішує в групі третьою, вона продовжить боротьбу за три путівки на Євро-2024 у плей-офф, де зіграють 12 команд з найкращим рейтингом у Лізі націй-2022/23. Там виступлять збірні, які не вийшли до фінальної частини чемпіонату Європи за підсумками групового раунду відбору.

Євро-2024 відбуватиметься з 14 червня до 14 липня 2024 року в Німеччині.

Євро-2024

Кваліфікація

Група С. 10-й тур

Україна - Італія

20 листопада

Леверкузен, Німеччина. "БайАрена"

Початок - 21:45

Пряма трансляція на Megogo

Фото: УАФ

Збірна України у відборі Євро-2024

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилась у Мілані Італії - 1:2.

14 жовтня наша команда у Празі переграла Північну Македонію - 2:0. 17 жовтня українські футболісти в гостях здолали Мальту - 3:1.