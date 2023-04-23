Україна - Китай: де дивитися стартовий матч чемпіонату світу з хокею
У неділю, 23 квітня, збірна України грою з Китаєм стартує на чемпіонаті світу в дивізіоні IB
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч Україна - Китай відбудеться у Таллінні та розпочнеться о 16:00. Наживо його транслюватиме телеканал XSPORT.
Також суперниками українців у третьому за силою дивізіоні світового хокею будуть Естонія, Японія, Нідерланди та Сербія. переможець змагань вийде до дивізіону IA.
ЧС-2023 з хокею
Дивізіон IB
Україна - Китай
23 квітня
Таллінн, Естонія
Пряма трансляція о 16:00 на XSPORT
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