Україна - Китай: де дивитися стартовий матч чемпіонату світу з хокею

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч Україна - Китай відбудеться у Таллінні та розпочнеться о 16:00. Наживо його транслюватиме телеканал XSPORT.

Також суперниками українців у третьому за силою дивізіоні світового хокею будуть Естонія, Японія, Нідерланди та Сербія. переможець змагань вийде до дивізіону IA.

ЧС-2023 з хокею

Дивізіон IB

Україна - Китай

23 квітня

Таллінн, Естонія

Пряма трансляція о 16:00 на XSPORT